MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Bild: Illustration: Clara Meinhold/ Foto: Mark Frost Foto: Mark Frost
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Bild: Illustration: Clara Meinhold/ Foto: Mark Frost Foto: Mark Frost
Meinung
Deutschland
Justus Geilhufe: Traditionen gibt es nicht um ihrer selbst willen
Redakteur
Von Justus Geilhufe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Ausflug zu einem alten Freund nach Oberbayern hat Pfarrer Justus Geilhufe etwas ganz besonderes offenbart.

Sowas erlebt man nur einmal! Auch, wenn es für diese Kolumne ungewöhnlich ist, davon muss ich Ihnen erzählen. Meine Frau und ich waren für ein paar Tage in Oberbayern bei den Schwiegereltern im Allgäu, um auszuspannen. Für einen Tag machten wir einen Ausflug an den Tegernsee. Dort haben wir einen alten Freund getroffen und das war so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:36 Uhr
1 min.
Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.
Jochen Walther
Von Justus Geilhufe
5 min.
09.01.2026
5 min.
Justus Geilhufe über das Glück, Glück empfangen zu können
Meinung
Redakteur
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Was für ein Glück! Was für ein Glück. Wir sind am Meer. Meine Kollegen übernehmen die Gottesdienste am Altjahrsabend. Wir als Familie können sechs Tage frei machen. Weihnachten war...
Justus Geilhufe
Von Justus Geilhufe
4 min.
07.02.2026
4 min.
20.000 Klicks für die Junge Gemeinde Großschirma
Meinung
Redakteur
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Um ihren Glauben zu zeigen und Spaß zu haben, dreht die evangelische Jugend Videos für Instagram und TikTok. Mittendrin: ihr Pfarrer, der für einen Lacher buchstäblich an seine Schmerzgrenze geht.
Justus Geilhufe
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:36 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
Mehr Artikel