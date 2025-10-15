Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer auch im Alter arbeitet, soll bis zu 2.000 Euro steuerfrei verdienen können. (Symbolbild)
Wer auch im Alter arbeitet, soll bis zu 2.000 Euro steuerfrei verdienen können. (Symbolbild) Bild: Tim Brakemeier/dpa
Die Ministerrunde hat die Aktivrente beschlossen.
Die Ministerrunde hat die Aktivrente beschlossen. Bild: Michael Kappeler/dpa
Wer auch im Alter arbeitet, soll bis zu 2.000 Euro steuerfrei verdienen können. (Symbolbild)
Wer auch im Alter arbeitet, soll bis zu 2.000 Euro steuerfrei verdienen können. (Symbolbild) Bild: Tim Brakemeier/dpa
Die Ministerrunde hat die Aktivrente beschlossen.
Die Ministerrunde hat die Aktivrente beschlossen. Bild: Michael Kappeler/dpa
Deutschland
Kabinett beschließt Aktivrente - Gesamtpaket
Basil Wegener, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein steuerfreier Hinzuverdienst für Beschäftigte im Rentenalter - das ist die Aktivrente. Die Bundesregierung hat das Gesetz nun auf den Weg gebracht.

Berlin.

Beschäftigte im Rentenalter sollen künftig mit einem steuerfreien Zuverdienst bis zu 2.000 Euro im Monat weiterarbeiten können. Dafür beschloss das Bundeskabinett in Berlin die Aktivrente. Geplanter Startpunkt ist der 1. Januar 2026. Das Gesetz kommt nun in das parlamentarische Verfahren. Es soll Teil eines Gesamtpakets sein. Trotz jüngster Streitereien über den geplanten Wehrdienst zeigte sich die SPD im Bundestag optimistisch, dass die Rentenreform der Koalition wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten kann.

Eingeführt wird ein Steuerfreibetrag, der bei Einnahmen aus nichtselbstständiger Beschäftigung in Höhe von 2.000 Euro monatlich gelten soll. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte: "Wir setzen weitere Impulse für wirtschaftliches Wachstum in Deutschland." Dafür brauche die Wirtschaft gerade auch die älteren und erfahrenen Arbeits- und Fachkräfte, so der Vizekanzler in einer Mitteilung. Wer das gesetzliche Rentenalter erreiche und freiwillig weiterarbeite, solle sein Gehalt künftig bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei erhalten.

"Die Regelung schafft durch die Steuerfreistellung für Einnahmen aus nichtselbstständiger Beschäftigung, für die der Arbeitgeber Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet, zusätzliche finanzielle Anreize", heißt es im Gesetzentwurf. Klingbeil sagte: "Das stärkt den Arbeitsmarkt, das stärkt die Wirtschaft und das ist ein echtes Plus für alle, die beruflich aktiv bleiben wollen."

890 Millionen Euro Kosten 

890 Millionen Euro soll die Aktivrente pro Jahr kosten. Die Steuermindereinnahmen tragen mit jeweils 378 Millionen Euro in der vollen Jahreswirkung der Bund und die Länder, mit 134 Millionen die Gemeinden. Die Regierung geht davon aus, dass rund 168.000 Menschen von den Möglichkeiten Gebrauch machen. Der Entwurf verspricht "einen Anreiz, das Erwerbspotential älterer Menschen besser zu nutzen". 

Idee aus CDU-Wahlprogramm

Die CDU hatte die Aktivrente während der Regierungszeit der Ampelkoalition vorgeschlagen und auch im Bundestagswahlkampf gefordert. Rentnerinnen und Rentner sollen bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen können. Das soll die Beschäftigung Älterer fördern und auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Soll Teil eines Pakets werden 

Die Aktivrente soll Teil eines Rentenpakets sein - unter anderem auch mit der geplanten Haltelinie beim Rentenniveau von 48 Prozent. Dieser Gesetzentwurf soll am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, zeigte sich optimistisch, dass das Rentenpaket trotz Widerstands junger Unionsabgeordneter zum Jahresanfang 2026 in Kraft treten kann, wie er sagte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
5 min.
Rentenberater: „Von der neuen Aktivrente profitieren vor allem Rentner mit hohem Verdienst“
Das Rentnerdasein genießen oder doch weiter arbeiten?
Rentner sollen ab Januar 2000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen dürfen. Rentenberater Christian Lindner über Bedingungen, die Auswirkung auf Sozialbeiträge und den Teilrenten-Trick.
Kornelia Noack
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
09.10.2025
3 min.
Wo sich die Koalition geeinigt hat - und wo nicht
Zufriedene Gesichter nach langer Nachtsitzung: Die Koalition einigt sich bei mehreren Streitthemen.
Nach stundenlangen Verhandlungen bis tief in die Nacht verkünden Union und SPD eine Einigung bei zentralen Streitthemen. Es bleiben aber auch Fragen offen. Ein Überblick.
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
14:30 Uhr
2 min.
Ermittlungen zum Tod Fabians - Tümpel abgepumpt
Einsatzkräfte haben bei ihren Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erneut einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche in den Blick genommen.
Nach dem Fund des toten achtjährigen Jungen Fabian kehren Ermittler zurück an den Fundort südwestlich von Güstrow. Sie nehmen einen Bereich in den Blick, der zuvor schon im Fokus lag.
Mehr Artikel