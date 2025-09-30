Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schnieder bei seiner Ankunf in der Villa – später kam er ins Krankenhaus.
Schnieder bei seiner Ankunf in der Villa – später kam er ins Krankenhaus. Bild: Michael Kappeler/dpa
Beim Gruppenfoto fehlte Schnieder.
Beim Gruppenfoto fehlte Schnieder. Bild: Michael Kappeler/dpa
Weimer zum Auftakt der Klausur im Gespräch mit Finanzminister Lars Klingbeil.
Weimer zum Auftakt der Klausur im Gespräch mit Finanzminister Lars Klingbeil. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Weimer bei der Klausurtagung kurz vor seiner Abreise.
Weimer bei der Klausurtagung kurz vor seiner Abreise. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Deutschland
Klausur: Minister in Klinik und Abreise wegen Todesfalls
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei fehlen beim Gruppenfoto: Verkehrsminister Schnieder muss von der Kabinettsklausur ins Krankenhaus. Kulturstaatsminister Weimer reist wegen eines Trauerfalls ab.

Berlin.

Die Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin ist von zwei Zwischenfällen überschattet worden. Verkehrsminister Patrick Schnieder kam nach einem Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus. Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Danach sei es ihm zwar wieder bessergegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein.

Weimer bei der Klausurtagung kurz vor seiner Abreise.
Weimer bei der Klausurtagung kurz vor seiner Abreise. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Weimer bei der Klausurtagung kurz vor seiner Abreise.
Weimer bei der Klausurtagung kurz vor seiner Abreise. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Auf dem Gruppenbild fehlte auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Er verließ am Morgen die Klausurtagung wegen eines Trauerfalls. Per Pressmitteilung sagte er "aufgrund eines Todesfalls im engsten Familienkreis" auch einen für Donnerstag geplanten Besuch in Thüringen ab. (dpa)

