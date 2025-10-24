Länder gegen fixes Verbrenner-Aus und für Sozialstaatsreform

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Alexander Schweitzer (SPD) und sein Vize, Michael Kretschmer (CDU) sehen sich als "Möglichmacher".
Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Alexander Schweitzer (SPD) und sein Vize, Michael Kretschmer (CDU) sehen sich als "Möglichmacher". Bild: Hannes P. Albert/dpa
In dem Saal in der Rheingoldhalle tagte vor einigen Jahren in der Corona-Pandemie vorübergehend auch der rheinland-pfälzische Landtag.
In dem Saal in der Rheingoldhalle tagte vor einigen Jahren in der Corona-Pandemie vorübergehend auch der rheinland-pfälzische Landtag. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Der MPK-Vorsitzende und sein Vize sind sich einig, dass die Lage für die Wirtschaft in Deutschland herausfordernd ist.
Der MPK-Vorsitzende und sein Vize sind sich einig, dass die Lage für die Wirtschaft in Deutschland herausfordernd ist. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Schweitzer (links) und Kretschmer demonstrierten in vielen Punkten Einigkeit trotz Parteigrenzen.
Schweitzer (links) und Kretschmer demonstrierten in vielen Punkten Einigkeit trotz Parteigrenzen. Bild: Hannes P. Albert/dpa
14 Länderchefs diskutierten zwei Tage lang in der Mainzer Rheingoldhalle. Nicht mit dabei waren die Ministerpräsidentinnen des Saarlandes und von Mecklenburg-Vorpommern, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig (beide SPD).
14 Länderchefs diskutierten zwei Tage lang in der Mainzer Rheingoldhalle. Nicht mit dabei waren die Ministerpräsidentinnen des Saarlandes und von Mecklenburg-Vorpommern, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig (beide SPD). Bild: Hannes P. Albert/dpa
Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Alexander Schweitzer (SPD) und sein Vize, Michael Kretschmer (CDU) sehen sich als "Möglichmacher".
Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Alexander Schweitzer (SPD) und sein Vize, Michael Kretschmer (CDU) sehen sich als "Möglichmacher". Bild: Hannes P. Albert/dpa
In dem Saal in der Rheingoldhalle tagte vor einigen Jahren in der Corona-Pandemie vorübergehend auch der rheinland-pfälzische Landtag.
In dem Saal in der Rheingoldhalle tagte vor einigen Jahren in der Corona-Pandemie vorübergehend auch der rheinland-pfälzische Landtag. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Der MPK-Vorsitzende und sein Vize sind sich einig, dass die Lage für die Wirtschaft in Deutschland herausfordernd ist.
Der MPK-Vorsitzende und sein Vize sind sich einig, dass die Lage für die Wirtschaft in Deutschland herausfordernd ist. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Schweitzer (links) und Kretschmer demonstrierten in vielen Punkten Einigkeit trotz Parteigrenzen.
Schweitzer (links) und Kretschmer demonstrierten in vielen Punkten Einigkeit trotz Parteigrenzen. Bild: Hannes P. Albert/dpa
14 Länderchefs diskutierten zwei Tage lang in der Mainzer Rheingoldhalle. Nicht mit dabei waren die Ministerpräsidentinnen des Saarlandes und von Mecklenburg-Vorpommern, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig (beide SPD).
14 Länderchefs diskutierten zwei Tage lang in der Mainzer Rheingoldhalle. Nicht mit dabei waren die Ministerpräsidentinnen des Saarlandes und von Mecklenburg-Vorpommern, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig (beide SPD). Bild: Hannes P. Albert/dpa
Deutschland
Länder gegen fixes Verbrenner-Aus und für Sozialstaatsreform
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern müssen nach Auffassung der Ministerpräsidenten auf neue Füße gestellt werden. Bis Dezember soll Klarheit herrschen.

Mainz.

Stärkere Wirtschaft, Zeitenwende in der zivilen Sicherheit, modernerer Staat und eine gerechtere Verteilung der Kosten zwischen Bund, Ländern und Kommunen - das waren die zentralen Anliegen bei der zweitägigen Konferenz der Ministerpräsidenten (MPK) in Mainz. Ein Überblick über Beschlüsse: 

Länderchefs für Aufweichung des Verbrenner-Aus 

Die Länder-Regierungschefs fordern eine Aufweichung des auf EU-Ebene geplanten Verbots neuer Verbrennermotoren nach 2035. "Ein starres Verbot der Verbrennertechnologie ab dem Jahr 2035 ohne Rücksicht auf seine tatsächliche Umsetzbarkeit würde nicht nur industrielle Kernkompetenzen und die Wettbewerbsfähigkeit des Automobilstandortes Deutschland gefährden, sondern auch die gesellschaftliche Akzeptanz der Elektromobilität insgesamt", heißt es in einem Beschlusspapier. 

Schweitzer (links) und Kretschmer demonstrierten in vielen Punkten Einigkeit trotz Parteigrenzen.
Schweitzer (links) und Kretschmer demonstrierten in vielen Punkten Einigkeit trotz Parteigrenzen. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Schweitzer (links) und Kretschmer demonstrierten in vielen Punkten Einigkeit trotz Parteigrenzen.
Schweitzer (links) und Kretschmer demonstrierten in vielen Punkten Einigkeit trotz Parteigrenzen. Bild: Hannes P. Albert/dpa

Die derzeitigen Regeln sehen vor, dass ab 2035 in der Europäischen Union nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen - faktisch ein Aus für Verbrenner-Autos. Die Spitzen der christ- und sozialdemokratischen Koalitionspartner in Berlin haben sich noch nicht darüber verständigt, ob sich die deutsche Regierung auf EU-Ebene für Lockerungen einsetzen soll.

"Die Zukunft ist elektrisch und da gibt es auch kein Deuteln", sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident und MPK-Vorsitzende Alexander Schweitzer (SPD). Um die Industrie in Deutschland und Europa zu schützen, brauche es aber bei der angestrebten Klimaneutralität einen Übergang über 2035 hinaus. 

"Ich bin sehr erleichtert, dass wir nicht erst so gegen die Wand fahren mussten, dass gar nichts mehr geht, sondern dass jetzt die Stunde der Wahrheit und der Erkenntnis da ist", betonte Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU), Co-Vorsitzender der MPK. Es sei unmöglich, bis 2035 alles voll elektrisch zu haben.

"Das Aus vom Verbrenner-Aus ist eingeleitet", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Das muss jetzt auch die Blaupause sein für eine Einigung in der Koalition in Berlin und für die Position der Bundesregierung in Europa." Die Klimaziele in Europa seien bis 2035 nicht erreichbar und gefährdeten den Wohlstand. 

Bund-Länder-Finanzen klarer regeln

Über das Thema und speziell die Frage, wo und wie der Bund Ländern und Kommunen Mehrkosten ausgleicht, die auf Bundesgesetze zurückgehen, dürfte weiter heftig diskutiert werden. "Wir brauchen eine klare Zusage des Bundes, dass das Prinzip "Wer bestellt, bezahlt" kommt", sagte Schweitzer. "Wir brauchen es mindestens für Projekte, die vor uns liegen, die noch nicht beschlossen sind." Ob es auch bei Steuer- oder Leistungsgesetzen gebraucht werde, sei noch zu diskutieren. Bis Dezember sei Klarheit nötig, dass sich der Bund bewege. 

Die Debatte um die sogenannte Konnexität hatte sich zuletzt an den Plänen des Bundes entzündet, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie zu senken und die Pendlerpauschale zu erhöhen. Schweitzer sagte, er sei für beides. "Aber diese guten Vorschläge können ja nicht permanent auch in Zukunft zulasten der Länder und der Kommunen gehen."

Modernisierungsvorschläge für den Sozialstaat erarbeiten

Die Bundesländer wollen bis Dezember auch Vorschläge zur Modernisierung des Sozialstaates machen. Das Papier dazu soll federführend Schweitzer erarbeiten. Er sagte, das "Backoffice" des Sozialstaates sei ein bisschen zu groß und zu teuer geworden. Es könne einiges modernisiert werden, ohne dass "die Menschen das Gefühl haben: "Hier wird nicht mehr auf mich geschaut, ich werde nicht mehr wahrgenommen"", sagte Schweitzer. Was es nicht brauche, sei ein "Kürzungsfetischismus". Die Ländervorschläge sollen bei der MPK am 4. Dezember in Berlin mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) diskutiert werden.

Gemeinsame Strategie zur Drohnenabwehr

Die Länder begrüßen, dass die Bundesregierung die Voraussetzungen für eine wirksame Drohnenabwehr schaffen will. Nötig sei, dass die Sicherheitsbehörden gut zusammenarbeiteten, sagte Schweitzer. "Ich glaube, es kann nicht 16 Drohnenabwehrstrategien in Deutschland geben, sondern es könnte eine gemeinsame geben, und genau das wollen wir auch mit auf den Weg bringen."

14 Länderchefs diskutierten zwei Tage lang in der Mainzer Rheingoldhalle. Nicht mit dabei waren die Ministerpräsidentinnen des Saarlandes und von Mecklenburg-Vorpommern, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig (beide SPD).
14 Länderchefs diskutierten zwei Tage lang in der Mainzer Rheingoldhalle. Nicht mit dabei waren die Ministerpräsidentinnen des Saarlandes und von Mecklenburg-Vorpommern, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig (beide SPD). Bild: Hannes P. Albert/dpa
14 Länderchefs diskutierten zwei Tage lang in der Mainzer Rheingoldhalle. Nicht mit dabei waren die Ministerpräsidentinnen des Saarlandes und von Mecklenburg-Vorpommern, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig (beide SPD).
14 Länderchefs diskutierten zwei Tage lang in der Mainzer Rheingoldhalle. Nicht mit dabei waren die Ministerpräsidentinnen des Saarlandes und von Mecklenburg-Vorpommern, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig (beide SPD). Bild: Hannes P. Albert/dpa

Investitionen in Rüstung Chance für Autozulieferer

Die Länderchefs betonen, dass die in Deutschland vorgesehenen Investitionen in die Rüstung Chancen für die Industrie, etwa Automobilzulieferer seien. Ein in der Runde intensiv diskutierter Beschluss setze sich dafür ein, dass die profitieren, die in der Branche schon stark seien, sagte Schweitzer. "Aber wir wollen auch, dass ganz Deutschland eine Rolle spielt bei diesen Möglichkeiten." 

Vor der MPK hatten die fünf Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU/Hessen), Winfried Kretschmann (Grüne/Baden-Württemberg), Markus Söder (CSU/Bayern), Olaf Lies (SPD/Niedersachsen) und Hendrik Wüst (CDU/Nordrhein-Westfalen) gefordert, "vorrangig Produkte der nationalen Verteidigungsindustrie zu berücksichtigen". 

Zivile Sicherheit ausbauen

Das Sicherheitsempfinden und das Vertrauen der Menschen in den Schutz durch einen aktiven Staat solle besser werden, heißt es in dem Beschluss "Sicherheitspaket für Deutschland". Dazu gehörten etwa ein besserer Schutz von Frauen gegen Gewalt, zum Beispiel durch die elektronische Fußfessel und die Schaffung bundeseinheitlicher Rechtsgrundlagen zur Aufenthaltsüberwachung. 

Der Bund wird auch aufgefordert, Möglichkeiten für Haft und Gewahrsam praxisnäher auszugestalten, vor allem für ausreisepflichtige straffällige Menschen. Die Länderchefs begrüßen die zweite Rückführungsmaßnahme von Straftätern nach Afghanistan und bitten in dem Papier, die Bundesregierung "um die Ermöglichung weiterer und regelmäßiger Rückführungsmaßnahmen nach Afghanistan und Syrien - beginnend mit Straftätern und Gefährdern".

Ruf nach mehr Freihandelsabkommen

"Wir wollen Handelsabkommen forcieren", sagte der MPK-Vorsitzende Schweitzer (SPD). Ein Abkommen mit den vier lateinamerikanischen Mercosur-Staaten sei ein Beispiel, "weitere brauchen wir". In einem Beschluss appellieren die Länder auch an Bundesregierung und EU-Kommission, sich für niedrigere Zölle im Handel mit den USA einzusetzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
4 min.
Klingbeil: Länder-Entlastungen stehen nicht zur Debatte
Klingbeil äußerte sich bei Vorstellung der Steuerschätzung.
Gastrosteuer runter, Pendlerpauschale hoch - doch wer zahlt am Ende? Der Finanzminister bleibt bei seiner Absage an Kompensationen. In den Ländern gehen die Meinungen auseinander.
22.10.2025
2 min.
Klingbeil zeigt sich im Kurs für Autobranche einig mit Merz
Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil will die deutsche Autoindustrie in der Krise unterstützen.
Im Jahr 2035 soll in der EU ein Verbot für Neuzulassungen von Verbrenner-Autos greifen. Das ist umstritten. Finanzminister und SPD-Chef Klingbeil sagt, wie er dazu steht.
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel