Laschet: Werde ständig mit Pistorius verwechselt

Sie sind beide 64, von ähnlicher Statur, wohnen in derselben Straße. Und bisweilen sorgen Boris Pistorius und Armin Laschet für Verwirrung. Etwa wenn der eine mit dem E-Scooter zum Bundestag düst.

Berlin.

Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet wird nach eigenen Angaben immer wieder mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verwechselt - was bei den Sicherheitsleuten des Ministers bisweilen für Aufregung sorgt. Er wohne in Berlin in derselben Straße wie Pistorius und fahre morgens immer mit dem E-Scooter zum Bundestag, berichtet Laschet in dem Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der Funke Mediengruppe.

"Und dann war Riesenaufruhr im Ministerium, dass die Polizei da angerufen hat, das müssen Sie ihm jetzt sagen, der Minister kann nicht mit dem E-Scooter durch die Gegend fahren - und es war gar nicht er, sondern ich", so Laschet. "Passiert immer wieder." Bei der Münchner Sicherheitskonferenz habe ein Soldat vor dem Aufzug zu ihm gesagt "Guten Morgen, Herr Minister." Er habe entgegnet: "Ich bin nicht Ihr Minister."

Und weil jeden Morgen der Dienstwagen des Verteidigungsministeriums vor Pistorius' Tür stehe, habe er mal scherzhaft gesagt: "Irgendwann steige ich da ein und dann fahren wir los." Darüber könne auch Pistorius lachen. (dpa)