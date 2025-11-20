Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Joint vor der Musterung könnte laut van Aken dabei helfen, ausgemustert zu werden. (Archivbild)
Ein Joint vor der Musterung könnte laut van Aken dabei helfen, ausgemustert zu werden. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Deutschland
Linken-Chef: Joint könnte gegen Musterung helfen
Linken-Chef Jan van Aken will junge Menschen mit einem Ratgeber zum Thema Wehrdienst unterstützen. Einen ersten Tipp hat er schon jetzt.

Berlin.

Linken-Chef Jan van Aken hat angesichts der Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung angekündigt, dass seine Partei einen Ratgeber herausbringen wolle, "wie man sich am besten vor dem Militärdienst drückt". Dem Nachrichtenportal "t-online" sagte er: "Es gibt viele gute Erfahrungen, die wir gerne mit der Jugend teilen, die einfach keinen Bock hat, sich in eine Uniform pressen zu lassen."

Einen Tipp hat van Aken bereits: "So wird zum Beispiel gesagt, dass ein ordentlicher Joint vor der Musterung helfen könnte, um als untauglich ausgemustert zu werden." 

Union und SPD hatten sich vergangene Woche auf ein neues Wehrdienst-Modell geeinigt. So sollen junge Männer beginnend mit dem Jahrgang 2008 von Anfang 2026 an flächendeckend für die Bundeswehr gemustert werden. Zudem gibt es einen Fragebogen vom Bund – auch für Frauen. Der Wehrdienst bleibt vorerst freiwillig, bei zu niedrigen Freiwilligenzahlen soll der Bundestag aber eine sogenannte Bedarfswehrpflicht beschließen können, bei der dann auch ein Zufallsverfahren zur Auswahl genutzt werden kann. 

Der Bundestag muss dem neuen Wehrdienst-Modell noch zustimmen. (dpa)

