Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Bundeskabinett hat den Weg für mehr Betriebsrenten freigemacht.
Das Bundeskabinett hat den Weg für mehr Betriebsrenten freigemacht. Bild: Michael Kappeler/dpa
Mitarbeitende einer Bank demonstrieren für den Erhalt ihrer Betriebsrente (Foto: Archiv).
Mitarbeitende einer Bank demonstrieren für den Erhalt ihrer Betriebsrente (Foto: Archiv). Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
"Gute Betriebsrenten tragen zur Lebensqualität im Alter bei", sagt Bas. (Archivbild)
"Gute Betriebsrenten tragen zur Lebensqualität im Alter bei", sagt Bas. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Das Bundeskabinett hat den Weg für mehr Betriebsrenten freigemacht.
Das Bundeskabinett hat den Weg für mehr Betriebsrenten freigemacht. Bild: Michael Kappeler/dpa
Mitarbeitende einer Bank demonstrieren für den Erhalt ihrer Betriebsrente (Foto: Archiv).
Mitarbeitende einer Bank demonstrieren für den Erhalt ihrer Betriebsrente (Foto: Archiv). Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
"Gute Betriebsrenten tragen zur Lebensqualität im Alter bei", sagt Bas. (Archivbild)
"Gute Betriebsrenten tragen zur Lebensqualität im Alter bei", sagt Bas. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Deutschland
Mehr Beschäftigte sollen Betriebsrenten bekommen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundesregierung will Betriebsrenten attraktiver machen – besonders für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen. Neue Regeln sollen helfen.

Berlin.

In Deutschland sollen künftig mehr Menschen als bisher von einer Betriebsrente profitieren. Vermehrt sollen sich auch Beschäftigte mit geringem und mittlerem Verdienst auf diese Weise fürs Alter absichern. Darauf zielt das "Zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz" von Sozialministerin Bärbel Bas und Finanzminister Lars Klingbeil (beide SPD) ab, das im Kabinett verabschiedet wurde und nun in den nächsten Wochen in Bundestag und Bundesrat beraten werden soll. Umgesetzt werden soll das Gesetz zum 1. Januar 2026, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte.

Lücken bei der Verbreitung von Betriebsrenten sieht die Regierung vor allem auch bei kleineren Unternehmen. Solche Arbeitgeber sollen künftig - etwa im Rahmen einer Betriebsvereinbarung - leichter Betriebsrenten anbieten können. Das bestehende Sozialpartnermodell, in dem Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften betriebliche Altersversorgung vereinbaren können, soll entsprechend weiterentwickelt werden. 

Bas und Klingbeil wollen Säule stärken

"Gute Betriebsrenten tragen zur Lebensqualität im Alter bei", sagte Bas. Sie seien effizient und sicher, besonders wenn sie auf kollektiver Grundlage von den Sozialpartnern organisiert würden. Klingbeil sprach von einer wichtigen Säule neben der gesetzlichen Rente. Betriebsrenten trügen dazu bei, dass Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet hätten, von ihrer Rente gut leben könnten.

Anfang August hatte das Kabinett bereits eine Vorlage für die gesetzliche Rente auf den Weg gebracht. Es sieht ein stabiles Rentenniveau bis 2031 vor und bessere Renten für Millionen Mütter. Bis zum Jahresende will die Koalition den Entwurf im Bundestag beschließen. Die Verbesserungen sollen mit Steuergeld bezahlt werden. Doch angesichts der Alterung der Gesellschaft müssen sich auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf höhere Kosten einstellen: Ab 2027 soll der Rentenbeitrag von heute 18,6 laut Gesetzentwurf auf 18,8 Prozent steigen.

Verbreitung von Betriebsrenten gesunken

Die Verbreitung von Betriebsrenten ist gesunken: 18,1 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hatten Ende 2023 bei ihrem Arbeitgeber eine aktive Betriebsrentenanwartschaft. Das waren zwar rund 500.000 mehr als etwa im Jahr 2017. Doch die Beschäftigung stieg im Verhältnis stärker. Deshalb ging die Verbreitungsquote von Betriebsrenten leicht auf 52 Prozent zurück.

Mehr Risiken

Erleichtert werden sollen sogenannte Opting-Out-Systeme, bei denen man widersprechen muss, wenn ein Teil des Entgelts nicht automatisch für Betriebsrenten verwendet werden soll. 

Beim Ansparen sollen Risiken und somit auch Renditen höher sein können. Vorschriften für Pensionskassen werden "flexibilisiert", wie es heißt. Auch die steuerliche Förderung der Betriebsrenten soll erhöht werden. 

Die Chefin des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, sagte: "Die betriebliche Altersversorgung kann für viele Beschäftigte ein wichtiger Baustein der Altersabsicherung sein. Doch sie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Drei-Säulen-Modell gescheitert ist." Damit ist gemeint, dass sich gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge ausreichend ergänzen. Engelmeier forderte stattdessen, dass die gesetzliche Rente wieder den Lebensstandard sichern müsse. 

Onlinewahl soll erweitert werden

Eine weitere im Kabinett beschlossene Neuerung betrifft die Sozialwahlen: Diese sind künftig verstärkt online vorgesehen. Der Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen, Peter Weiß, erläuterte, bei den jüngsten Sozialwahlen habe es 2023 bereits ein Modellprojekt zur Erprobung der Online-Wahl gegeben. "Über 330.000 Mitglieder von fünf gesetzlichen Krankenkassen gaben im Rahmen dieses Modellprojektes ihre Stimme online ab." Darauf werde nun aufgesetzt. Insgesamt konnten bei der Sozialwahl rund 52 Millionen Menschen die Sozialparlamente in Deutschland bestimmen, unter anderem Mitglieder der Verwaltungsräte von gesetzlichen Krankenkassen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
5 min.
Union und SPD geloben Besserung
Merz und Bas haben sich nach den Auseinandersetzungen der letzten Tage versöhnt.
Der Start war holprig, nun soll alles besser werden. Das versprechen sich Union und SPD beim ersten Koalitionsausschuss nach der Sommerpause. Der Test werden die anstehenden Sozialreformen sein.
Michael Fischer, Theresa Münch und Basil Wegener, dpa
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
5 min.
Koalition will Aufschwung und Reformen
Die Vorsitzenden der Regierungsparteien versprechen konstruktives Miteinander.
Nach einem Sommer mit viel Streit wollen sich Union und SPD auf Dinge konzentrieren, die Millionen Menschen betreffen - die Wirtschaft und das Soziale. Neue Spitzentreffen sind anvisiert.
Basil Wegener, Michael Fischer und Theresa Münch
Mehr Artikel