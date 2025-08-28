Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Schnitt gab es im vergangenen Jahr 1.154 Euro Rente monatlich. (Illustration) Bild: Arne Dedert/dpa
Im Schnitt gab es im vergangenen Jahr 1.154 Euro Rente monatlich. (Illustration) Bild: Arne Dedert/dpa
Im Schnitt gab es im vergangenen Jahr 1.154 Euro Rente monatlich. (Illustration)
Im Schnitt gab es im vergangenen Jahr 1.154 Euro Rente monatlich. (Illustration) Bild: Arne Dedert/dpa
Deutschland
Mehr Rentner, höhere Ausgaben: Neue Zahlen zum Ruhestand
Menschen sind heute beim Renteneintritt im Schnitt gut zwei Jahre älter als noch zur Jahrtausendwende. Die Zahl der Empfänger steigt. Der Jahresbericht der Rentenversicherung liefert aktuelle Daten.

Berlin.

In Deutschland gehen Menschen im Schnitt mit 64,7 Jahren in Rente. Auf diesen Wert stieg das durchschnittliche sogenannte Renteneintrittsalter im vergangenen Jahr weiter an, wie aus dem Jahresbericht der Deutschen Rentenversicherung für 2024 hervorgeht. 

Ein wesentlicher Grund ist die schrittweise Anhebung der Altersgrenze für den Renteneintritt auf 67 bis zum Jahr 2031. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lag das Durchschnittsalter beim Renteneintritt noch bei 62,3 Jahren. 

Rente mit 70 kein Thema

Angesichts der demografischen Entwicklung im Land wird immer wieder auch über eine Anhebung der Altersgrenze auf 70 Jahre diskutiert. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist aber festgehalten, dass es keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben soll. 

Geplant ist stattdessen eine "Aktivrente": Wer nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters weiter arbeitet, soll bis zu 2.000 Euro seines Gehalts im Monat steuerfrei bekommen. Zu grundsätzlicheren Reformen, wie das Rentensystem auf Dauer bezahlt werden soll, soll eine Kommission ab 2026 Vorschläge erarbeiten.

Aktuell bewertet die Rentenversicherung selbst ihre Finanzsituation als solide. "Dank der relativ guten Situation am Arbeitsmarkt bei der sozialversicherten Beschäftigung und einer positiven Lohnentwicklung bleibt die Finanzsituation weiter stabil", sagte Anja Piel, eine der beiden Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Rentenversicherung.

Im Schnitt 1.154 Euro Rente

Der Jahresbericht der Rentenversicherung enthält weitere Zahlen: Im Schnitt erhielten Altersrentner demnach im vergangenen Jahr eine Rente von 1.154 Euro monatlich (2023: 1.102 Euro) - Männer bekamen durchschnittlich 1.405 Euro und Frauen 955 Euro.

Die Rentenversicherung gab 2024 rund 402,8 Milliarden Euro aus (2023: 380), bei Einnahmen von rund 402 Milliarden (2023: gut 381). Etwa jeder Vierte im Land ist Rentnerin oder Rentner. Den Angaben zufolge waren es zum Stichtag 1. Juli 2024 insgesamt 21,4 Millionen - rund 200.000 mehr als im Jahr davor. (dpa)

