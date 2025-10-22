Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Merkel soll in Israel eine Ehrendoktorwürde erhalten. (Archivbild)
Merkel soll in Israel eine Ehrendoktorwürde erhalten. (Archivbild) Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Merkel soll in Israel eine Ehrendoktorwürde erhalten. (Archivbild)
Merkel soll in Israel eine Ehrendoktorwürde erhalten. (Archivbild) Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Deutschland
Merkel reist im November nach Israel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von ihr stammt die Aussage, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Vier Jahre nach ihrem Abschiedsbesuch in Israel als Kanzlerin kehrt Merkel dorthin zurück.

Berlin.

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel wird im November nach Israel reisen, wo sie die Ehrendoktorwürde des Weizmann-Instituts für Wissenschaften erhält. Das teilte eine Sprecherin Merkels der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Welche weiteren Termine sie während ihres Aufenthalts wahrnehmen wird und ob sie auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen wird, blieb zunächst unklar.

Merkel verpasst Geburtstagsfeier für Merz

Wegen der Reise wird die frühere CDU-Chefin Merkel am 11. November jedenfalls nicht an der Feier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu dessen 70. Geburtstag teilnehmen. Eine Einladungskarte dafür wurde nach Angaben der Sprecherin heute dem Büro Merkels übergeben.

Zu der Feier sind die Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, die Ministerpräsidenten der Union, alle früheren Fraktionschefs – darunter Merkel – und die Familie Merz eingeladen. Sie soll im Protokollsaal des Reichstagsgebäudes stattfinden.

Weizmann-Institut vergibt Merkel-Stipendien

Die Physikerin Merkel hat eine besondere Verbindung zum Weizmann-Institut. Bei ihrem Abschiedsbesuch als Kanzlerin in Israel war im Oktober 2021 verkündet worden, dass die renommierte Forschungseinrichtung ein Ehrenstipendium in Merkels Namen für herausragende Wissenschaftlerinnen einrichtet.

Antrittsbesuch des Kanzlers steht noch aus

Merkel hat während ihrer Kanzlerschaft eine besondere Beziehung zu Israel aufgebaut. Von ihr stammt die Aussage, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist.

Merz hat sich zuletzt von dem Begriff distanziert: "Staatsräson hat man in der Regel für das eigene Land und nicht für andere", sagte er in der ARD-Sendung "Miosga". Der Kanzler hat Israel im ersten halben Jahr seiner Amtszeit noch nicht besucht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
02.10.2025
2 min.
Merkel nennt AfD "menschenverachtende Partei"
Merkel geht hart mit der AfD ins Gericht. (Archivbild)
Wegen ihrer Flüchtlingspolitik als Kanzlerin wird Angela Merkel immer wieder für den Aufstieg der AfD verantwortlich gemacht. Nun geht sie die Partei mit harschen Worten an.
22.10.2025
3 min.
Geburtstagsfeier für Merz ohne Merkel
Solche Bilder wird es am 70. Geburtstag von Friedrich Merz nicht geben. (Archivbild)
Am 11. November wird Friedrich Merz zum ersten Kanzler über 70 seit Konrad Adenauer. Seine Fraktion feiert ihn mit einer Party im Reichstagsgebäude. Eine prominente Unionistin wird nicht dabei sein.
Mehr Artikel