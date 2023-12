Merz: Erster Entwurf des neuen CDU-Grundsatzprogramms fertig

Mit neuen Grundsätzen wollen sich die Christdemokraten nach dem Machtverlust im Jahr 2021 inhaltlich neu aufstellen. An diesem Montag sollen zunächst die Parteigremien über Details informiert werden.

Berlin.

Die CDU-Grundsatzkommission hat einen ersten Entwurf für das neue Grundsatzprogramm der Partei fertig gestellt. "Müde, aber glücklich: Nach 15 Stunden Diskussion, Beratung und letzten Änderungen ist der erste Entwurf des neuen #Grundsatzprogramms der @CDU Deutschlands fertig! Er wird am Montag in den Gremien vorgestellt", schrieb der Parteivorsitzende Friedrich Merz am Mittwoch auf der Plattform X, früher Twitter. Auf einem Foto ist Merz im Kreis von Mitgliedern der Grundsatzkommission zu sehen. Über den Inhalt des Entwurfs wurde Stillschweigen vereinbart.