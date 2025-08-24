Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wer folgt auf Bundespräsident Steinmeier? Kanzler Merz kann sich eine Frau als Staatsoberhaupt sehr gut vorstellen.
Wer folgt auf Bundespräsident Steinmeier? Kanzler Merz kann sich eine Frau als Staatsoberhaupt sehr gut vorstellen.
Wer folgt auf Bundespräsident Steinmeier? Kanzler Merz kann sich eine Frau als Staatsoberhaupt sehr gut vorstellen.
Wer folgt auf Bundespräsident Steinmeier? Kanzler Merz kann sich eine Frau als Staatsoberhaupt sehr gut vorstellen.
Deutschland
Merz kann sich 2027 Bundespräsidentin sehr gut vorstellen
Im Jahr 2027 endet die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier. Wer folgt auf ihn?

Berlin.

Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt dafür, dass 2027 eine Frau zur Bundespräsidentin gewählt wird. Der CDU-Vorsitzende sagte beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin: "Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir 2027 eine Frau zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur Bundespräsidentin wählen. Das wäre gut."

Merz äußerte sich auf die Frage eines Bürgers hin. Die zweite und damit letzte Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet im März 2027.

Merz sagte weiter, es sei seine Entscheidung gewesen, Julia Klöckner zur Wahl als Bundestagspräsidentin vorzuschlagen. "Ich tue alles dafür, damit die Repräsentanz von Frauen auch in den Spitzenämtern unseres Landes verbessert wird." (dpa)

