Merz schlägt CDU-Gremien Linnemann als Generalsekretär vor

Bringt der Wechsel im Amt des Generalsekretärs einen neuen Umfrageschub für die CDU? Parteichef Merz dürfte sich vom Wirtschaftsexperten Linnemann wichtige Impulse erwarten.

Berlin. CDU-Chef Friedrich Merz will den Spitzengremien seiner Partei heute den Wirtschaftsexperten Carsten Linnemann als neuen Generalsekretär vorschlagen. Der 45-Jährige soll bis zur Wahl auf dem nächsten ordentlichen Parteitag im Mai 2024 kommissarisch auf Mario Czaja folgen.

Aus dem Parteipräsidium erhielt Merz Rückendeckung für seine Entscheidung. Präsidiumsmitglied Jens Spahn sprach beim Eintreffen zu Sitzungen der Parteispitze in Berlin von einer guten Entscheidung. Linnemann stehe "für inhaltliche Debatten, für ein klares Profil. Er brennt für die CDU, das spürt man." Schatzmeisterin Julia Klöckner sagte, Linnemann habe die Kompetenz, eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts mit dem Erhalt des Sozialstaats zu vereinen.

Linnemann bat beim Eintreffen in der Berliner Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, um Verständnis, dass er sich vor der Sitzung nicht äußern wolle.

Spahn wollte nicht von einer Richtungsentscheidung sprechen. Es gehe vor allem um die Vorbereitung auf die anstehenden Wahlen. "Zuerst einmal ist thematisch am wichtigsten, dass wir darüber reden, wie es Deutschland wirtschaftlich geht." Das Land sei auf einem Abstiegsplatz, seit die Ampel-Koalition regiere. "Deswegen wollen wir diese Regierung vor allem in der Wirtschaftspolitik stellen." Die größte Belastung für das Wachstum in Deutschland seien die Grünen.

Fachmann für Wirtschaftsfragen

Merz dürfte sich auch vor dem Hintergrund von Umfragewerten unter 30 Prozent für den Wechsel im Amt des Generalsekretärs entschieden haben. Linnemann gilt als Fachmann für Wirtschaftsfragen. Bei diesem Thema dürfte sich Merz Unterstützung erwarten - der Parteichef will die Wirtschaftspolitik wieder stärker in den Fokus der CDU rücken. Unter Merz verantwortet Linnemann bereits die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm seiner Partei.

Linnemann war von 2013 bis 2021 Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) - mit rund 25.000 Mitgliedern der größte parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland. Die jetzige MIT-Vorsitzende Gitta Connemann lobte Linnemann in der "Welt" als Kämpfer, der sich durch Ideenreichtum auszeichne. Der Paderborner sitzt seit 2009 im Bundestag und ist seit 2022 Parteivize.

Beifall aus Fraktion und Ländern

Aus der Unionsfraktion gab es Beifall. "Carsten Linnemann ist ein wahrer Glücksfall für die CDU. Nicht nur wegen seiner wirtschafts- und sozialpolitischen Kompetenz, sondern auch weil er für die CDU brennt", erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU). Die Bundesregierung versage gerade bei wirtschaftspolitischen Themen. "Genau da müssen wir die Ampel stellen. Carsten Linnemann ist dafür der richtige Kopf." Linnemann habe im Prozess für ein neues Grundsatzprogramm zudem gezeigt, dass er Menschen begeistern könne.

CDU-Bundesvorstandsmitglied Serap Güler sagte der "Rheinischen Post": "Es ist gut, dass wir mit Carsten Linneman jetzt einen Generalsekretär haben, der das wirtschaftspolitische Profil unserer Partei schärfen kann." Das sei notwendig "angesichts der Lage, in der sich die CDU befindet". Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf sprach von einem "echten Coup von Friedrich Merz". Der Wechsel sei "vor allem ein Gewinn für die Partei".

Czaja soll Sozialthemen für CDU voranbringen

Czaja war im Januar 2022 mit gut 94 Prozent der Stimmen zum Generalsekretär gewählt worden. In der Partei gab es schon seit längerem Unzufriedenheit - dem Berliner wurde unter anderem vorgehalten, zu wenig präsent in der Öffentlichkeit zu sein. Auch in den Ländern komme er nicht gut an, war zu hören. Merz kündigte an, sich persönlich dafür einzusetzen, dass der frühere Berliner Gesundheits- und Sozialsenator eine herausgehobene Aufgabe im Bereich der Gesundheits-, Pflege- und Sozialpolitik übernehme.

Kiesewetter: Merz muss sich nun zur Mitte orientieren

Nach dem Auswechseln des CDU-Generalsekretärs sollte Parteichef Friedrich Merz nach Ansicht des Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter sich nun stärker zur Mitte hin öffnen, um das gesamte Wählerpotenzial abzudecken. Merz wird an diesem Mittwoch den Parteigremien den Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann als Nachfolger von Mario Czaja vorschlagen.

"Wenn er jetzt einen Generalsekretär hat, der sehr konservativ ist, hat er die Chance, die Brücken zu bauen, die nötig sind, zur gesellschaftlichen Mitte, auch zu den Grünen, zu den Liberalen", sagte der Christdemokrat Kiesewetter im ZDF-"Morgenmagazin". "Entscheidend ist, dass die CDU sich in der Mitte verortet. Jetzt hat der Parteivorsitzende Friedrich Merz alle Möglichkeiten, sich in diese Richtung zu orientieren, wenn der Generalsekretär sich dann weiter am konservativen Bereich orientiert." (dpa)