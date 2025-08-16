Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bundeskanzler Merz hält den Verzicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine unter bestimmten Bedingungen für vertretbar. (Archivbild)
Bundeskanzler Merz hält den Verzicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine unter bestimmten Bedingungen für vertretbar. (Archivbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Bundeskanzler Merz hält den Verzicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine unter bestimmten Bedingungen für vertretbar. (Archivbild)
Bundeskanzler Merz hält den Verzicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine unter bestimmten Bedingungen für vertretbar. (Archivbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Deutschland
Merz: Schnelles Friedensabkommen besser als Waffenstillstand
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich wollten die USA und die Europäer beim Gipfel in Alaska Russland zu einem Waffenstillstand in der Ukraine bewegen. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Kanzler Merz verteidigt diese Wende.

Berlin.

Bundeskanzler Friedrich Merz hält Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ohne vorherigen Waffenstillstand für vertretbar - vorausgesetzt, es kommt schnell zu einem Abkommen. "Wenn das gelingt, ist das mehr wert als ein Waffenstillstand, der möglicherweise über Wochen andauert - ohne weitere Fortschritte in den politischen, diplomatischen Bemühungen", sagte der CDU-Vorsitzende in einem ZDF-Interview.

Die Bundesregierung und andere europäische Regierungen hatten vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska darauf bestanden, dass ein sofortiger Waffenstillstand am Anfang eines Friedensprozesses in der Ukraine stehen müsse. Auch Trump hatte diese Position vertreten. Er gab sie aber auf, wie er nach dem Gipfel deutlich machte. 

Angriffe auf Ukraine während des Gipfels sind "Respektlosigkeit"

Zu einem Waffenstillstand sei die russische Seite offensichtlich nicht bereit gewesen, sagte Merz. Er kritisierte, dass Russland während des Gesprächs von Trump und Putin die Ukraine weiter angegriffen habe. "Das, finde ich, ist schon eine besondere Respektlosigkeit."

Trump hatte die wichtigsten europäischen Staats- und Regierungschefs am Morgen über sein Gespräch mit Putin informiert. Dabei sei es auch um mögliche territoriale Zugeständnisse an Russland gegangen, sagte Merz. Russland scheine bereit zu sein, die Verhandlungen entlang der aktuellen Frontlinie und nicht entlang der Verwaltungsgrenzen zu führen, berichtete Merz im ZDF-Interview. "Das ist ein gewaltiger Unterschied." Bislang stelle Russland Ansprüche auf Gebiete, die es militärisch gar nicht besetzt habe. 

Im Gespräch mit Putin habe Trump nicht einen einzigen der vorher von den Europäern und Selenskyj festgelegten fünf Kernpunkte infrage gestellt. "Das ist ein gutes Ergebnis", sagte Merz. So gebe es keine territorialen Verhandlungen zwischen Trump und Putin über die Köpfe der Ukraine und der Europäer hinweg. Auch dass die USA bereit seien, sich an Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beteiligen, sei eine gute Nachricht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
11.08.2025
6 min.
Vor Alaska-Gipfel: Trump erwartet kein Abkommen mit Putin
Merz will erst mit Trump und dessen Vize JD Vance sprechen. (Archivbild)
In Alaska treffen sich am Freitag US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin und verhandeln über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Doch die Europäer wollen mitreden.
17.08.2025
6 min.
Sicherheitsgarantien vor Gipfel in Washington im Fokus
Selenskyj will Sicherheitsgarantien nach Nato-Vorbild.
Gerade noch saß Trump mit Kremlchef Putin an einem Tisch, nun empfängt er den Staatschef der angegriffenen Ukraine. Selenskyj reist mit einem großen Ziel an - und einer europäischen Mannschaft.
von den dpa-Korrespondentinnen und -Korrespondenten
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
Mehr Artikel