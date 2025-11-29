Minister Rainer: Landwirtschaft in Krisenszenarien mitdenken

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Landwirtschaftsminister Alois Rainer spricht sich dafür aus, die Landwirtschaft bei Sicherheitsübungen mitzudenken.
Landwirtschaftsminister Alois Rainer spricht sich dafür aus, die Landwirtschaft bei Sicherheitsübungen mitzudenken.
Naturkatastrophen oder Kriege: Deutschland wappnet sich für den Ernstfall. Aber nach Ansicht des Landwirtschaftsministers kommt ein Bereich dabei bislang zu kurz.

Berlin.

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) fordert, die Landwirtschaft in Sicherheitsübungen einzubeziehen. "Für mich ist Lebensmittelerzeugung definitiv eine kritische Infrastruktur, die es zu schützen gilt", sagte Rainer der "Bild am Sonntag". Es sei richtig, dass die Bundeswehr etwa für den Fall eines Anschlags auf die Berliner U-Bahn übe. "Aber wir dürfen eins nicht vergessen: Wenn die Urproduktion, die Landwirtschaft, nicht mehr funktioniert, wenn wir nicht mehr genügend Futtermittel haben, wenn das Wasser für die Tiere nicht mehr vorhanden ist, dann hätten wir ein größeres Problem", sagte Rainer. "Unsere Ernährung würde ausfallen. Deshalb muss die Landwirtschaft definitiv bei den Sicherheitsübungen mitgedacht werden." (dpa)

Mehr Artikel