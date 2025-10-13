Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Es gibt wieder mehr Wölfe in Deutschland.
Es gibt wieder mehr Wölfe in Deutschland.
Deutschland
Ministerium: Wolfs-Population entwickelt sich günstig
Gehören Wölfe ins Jagdrecht oder müssen sie streng geschützt werden? Artenschützer und Weidetierhalter streiten sich seit Jahren. Jetzt gibt es Erkenntnisse, die für den Wolf Folgen haben könnten.

Berlin.

Der Wolf breitet sich in großen Teilen Deutschlands wieder aus. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesregierung in einem neuen Bericht an die EU. In der Folge könnte es künftig mehr Möglichkeiten geben, Wölfe zu schießen, die Weidetiere reißen. 

"Der Wolf hat sich in zahlreichen Gebieten Deutschlands gut entwickelt und ist wieder zu einem festen Teil unserer heimischen Natur geworden", erklärte Umweltminister Carsten Schneider (SPD). "Zugleich werden die Länder ab jetzt Probleme, die es vor Ort gibt, leichter lösen können."

Einstufung wichtiges Kriterium

In dem Bericht an die EU wird der "Erhaltungszustand" des Wolfs als "günstig" eingestuft. Das galt bisher nur in der biogeografische Region "atlantisch", die den Nordwesten Deutschlands umfasst. Nun gilt es auch in der "kontinentalen" Region, die fast den gesamten Rest der Republik ausmacht. Keine Angaben gibt es bisher für die Alpenregion. 

Bayerns Jagdminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) warf dem Bund deshalb vor, die Almbauern "verantwortungslos im Regen stehen" zu lassen. Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) erklärte: "Der Wolf unterscheidet nicht zwischen Kontinental- und Alpenraum – und genau das sollte auch der Bundesumweltminister endlich begreifen." 

Die Einstufung des Erhaltungszustands gilt als eines von mehreren Kriterien, die entscheidend dafür sind, ob und in welchem Umfang Jagd auf den Wolf gemacht werden darf - denn es handelt sich dabei um eine geschützte Art. Landwirte machen sich seit Jahren für den Abschuss von Wölfen stark, um ihre Schafe und Rinder vor dem Raubtier zu schützen.

Jagdrecht soll angepasst werden

Nun stehe schwarz auf weiß, "dass der Wolf in Deutschland nicht mehr vom Aussterben bedroht ist", betonte der Umweltpolitiker der Unionsfraktion, Mark Helfrich. Er kündigte an, der Wolf werde nun zeitnah ins Jagdrecht aufgenommen. Auch das Umweltministerium kündigte an, die Regelungen im Bundesjagd- und Bundesnaturschutzgesetz zum Wolf würden angepasst. "Jetzt gilt es, gemeinsam zügig zu einer Einigung zu kommen", betonte Landwirtschaftsminister Alois Rainer. Der CSU-Politiker rechnet nach früheren Angaben mit rund 2.500 Wölfen in Deutschland. (dpa)

