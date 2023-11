Mutmaßlicher Islamist gesteht tödlichen Angriff in Duisburg

Er soll einen Menschen getötet und vier verletzt haben. Vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf hat ein Syrer jetzt ein Geständnis abgelegt und sich zu seinem Motiv geäußert.

Düsseldorf.

Im Mordprozess gegen einen mutmaßlichen IS-Anhänger hat der 27-Jährige am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ein Geständnis abgelegt. Er habe die Taten in Duisburg begangen, um die Forderung des IS zu erfüllen, seine Feinde zu töten. Bei den Messerangriffen im April wurde ein Mann auf offener Straße getötet, vier Menschen wurden in einem Fitnessstudio verletzt.