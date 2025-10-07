Neue Bürgermeisterin verletzt: Was wir wissen und was nicht

In der Ruhrgebietsstadt Herdecke wird die frisch gewählte Bürgermeisterin schwerst verletzt gefunden. Was ist passiert?

Herdecke. Die SPD-Politikerin Iris Stalzer ist erst vor Kurzem zur neuen Bürgermeisterin von Herdecke gewählt worden. Jetzt ist sie schwer verletzt zu Hause gefunden worden. Ein Überblick:

Was wir wissen

Die Tat: Die Kommunalpolitikerin Iris Stalzer erlitt laut Sicherheitskreisen mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Sie war demnach zunächst ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber brachte Stalzer ins Krankenhaus. Die Ärzte sehen akute Lebensgefahr.

Der Tatort: Stalzer wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft verletzt in ihrem Haus in Herdecke gefunden. Auf der Straße läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die 22.500-Einwohner-Stadt liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis im Ruhrgebiet.

Das Opfer: Die 57-Jährige trat bei der Kommunalwahl in Herdecke als Bürgermeister-Kandidatin für die SPD an. Bei der Stichwahl am 28. September wurde sie knapp mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin gewählt. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Adoptivkindern im Teenageralter.

Das Amt: Stalzers Amtszeit beginnt nach Angaben der Stadt offiziell am 1. November. Aktuell leitet der Beigeordnete Dennis Osberg die Verwaltung - Stalzers Vorgängerin Katja Strauss-Köster (CDU) war im Februar in den Bundestag gewählt worden.

Die Zeugen: Nach Angaben aus Sicherheitskreisen setzten gegen 12.40 Uhr die Adoptivkinder des Opfers bei der Rettungsleitstelle den Notruf ab. Die Teenager im Alter von 15 und 17 Jahren gaben demnach an, dass sie die Mutter verletzt gefunden hätten. Die beiden Jugendlichen seien zur Vernehmung und Sicherung von Spuren mitgenommen worden, hieß es weiter. Am Abend teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass sich die beiden "im Rahmen der Klärung des weiteren Sachverhaltes" weiter bei der Polizei befänden.

Was wir nicht wissen

Täter: Ob es ein oder mehrere Täter waren und in welcher Beziehung sie zu Stalzer stehen, ist unbekannt.

Motiv: Was der Auslöser für die Tat war, ist derzeit unklar. Die Ermittler gehen allerdings von einem familiären Motiv aus. Für eine politisch motivierte Tat gebe es keine Anhaltspunkte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. (dpa)