Chemnitz 6 min.

Zschäpe packt aus: Uwe Mundlos und seine Adolf-Hitler-Muse in der Schweiz

In ihrer Haft in Chemnitz wurde die Rechtsterroristin Beate Zschäpe fünf Tage lang von BKA-Beamten vernommen. In den Verhören lieferte sie zum Teil Unerhörtes und anderes, mit dem sie die Bundesanwaltschaft gegen Kritik verteidigt.