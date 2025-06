Pistorius: Bundeswehr gehört in Mitte der Gesellschaft

Erstmals begeht Deutschland den Veteranentag. Aktive und frühere Angehörige der Bundeswehr werden dabei geehrt. Verteidigungsminister Pistorius besucht einen Beförderungsappell in Hamburg.

Hamburg.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Angehörigen der Bundeswehr als zentralen Bestandteil der Gesellschaft und Garanten für Frieden und Sicherheit in Deutschland und Europa bezeichnet. "Ihr Platz ist in der Mitte der Gesellschaft", sagte er am ersten Veteranentag bei einem Beförderungsappell in Hamburg. Dort gehörten die Angehörigen der Bundeswehr hin: "sichtbar, präsent und getragen von der Gesellschaft".