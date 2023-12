Polizei im Großeinsatz wegen Widerstand bei Abschiebung

Zwei Männer sollen in Schwerin abgeschoben werden. Der Einsatz läuft nach Angaben der Polizei aber nicht so wie geplant.

Schwerin.

Nach einem mehrstündigen Polizeieinsatz in Schwerin wegen einer geplanten Abschiebung von zwei Männern haben Einsatzkräfte die Lage unter Kontrolle gebracht. Sie drangen am Vormittag in eine Wohnung ein, in der sich eine Familie verschanzt hatte.