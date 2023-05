Pulver in Umschlag an Habeck wahrscheinlich Schleifsand

Wenn weißes Pulver in der Post an einen prominenten Politiker auftaucht, ist höchste Vorsicht geboten. In Flensburg führt ein solcher Vorfall zur Räumung einer Polizeiwache.

Ein an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) adressierter Umschlag mit einem weißen Pulver hat zur Räumung eines Polizeireviers in Flensburg geführt. Der Umschlag war am Mittwochnachmittag von Mitarbeitern der Kreisgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen auf der Wache abgegeben worden, teilte die Polizei mit. Wegen des verdächtigen Inhalts hätten die Beamten die Feuerwehr gerufen. Feuerwehrleute sicherten den Umschlag in einem speziellen Behälter und brachten ihn am späten Nachmittag aus dem Gebäude.

Nach einer ersten Untersuchung seien gefährliche chemische oder radioaktive Substanzen ausgeschlossen worden, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Donnerstag. Es war aber zunächst noch nicht eindeutig klar, ob womöglich biologische Stoffe in dem Pulver enthalten sind. Nach einem ersten Zwischenergebnis handelt es sich um Schleifsand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die weitere Bearbeitung habe das Gesundheitsamt der Stadt übernommen. Die weiteren Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt. (dpa)