Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Krankenversicherung wird immer teurer.
Die Krankenversicherung wird immer teurer. Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Medikamente zählen zu den Kostenfaktoren der Krankenversicherung.
Medikamente zählen zu den Kostenfaktoren der Krankenversicherung. Bild: Jens Kalaene/dpa
Die Krankenversicherung wird immer teurer.
Die Krankenversicherung wird immer teurer. Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Medikamente zählen zu den Kostenfaktoren der Krankenversicherung.
Medikamente zählen zu den Kostenfaktoren der Krankenversicherung. Bild: Jens Kalaene/dpa
Deutschland
Rechnungshof: Zusatzbeiträge könnten stark steigen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon in den vergangenen Monaten mussten viele Beitragszahler für die Krankenkasse tiefer in die Tasche greifen. Ein Ende der Kostenspirale ist nicht in Sicht.

Berlin.

Den Krankenversicherten in Deutschland drohen spürbar steigende Zusatzbeiträge. Nach einem Rekordwachstum bei den Ausgaben im vergangenen Jahr würden auch künftig die Einnahmen der Krankenkassen durchgängig unter den Ausgaben bleiben, sagt der Bundesrechnungshof in einem neuen Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags voraus. Das jährliche Milliardendefizit hätte "einen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 0,3 Beitragssatzpunkten pro Jahr" zur Folge.

Die Finanzkontrolleure verweisen auf eine Prognose des Bundesgesundheitsministeriums, das in einem mittleren Szenario mit einem Anstieg auf 4,05 Prozent Zusatzbeitrag bis 2029 rechnet. Der 35-seitige Bericht, aus dem das Nachrichtenportal "Politico" zitierte, liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. 

Kritik an Regierung

Der Bundesregierung wirft der Rechnungshof Untätigkeit vor. "Der 
Bund will eine Expertenkommission einrichten und schiebt notwendige Schritte auf die lange Bank", kritisiert die Behörde. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte im Mai der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, "erste Gegenmaßnahmen" gegen den Beitragsanstieg seien vor den Ergebnissen der geplanten Reformkommission nötig. 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz seit 2015 von 0,9 Prozent um 1,6 Beitragssatzpunkte gestiegen sei. "Die Finanzsituation der GKV belastet zunehmend Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber." Dabei sei der Gesamtsozialversicherungsbeitrag - also die Beiträge auch der anderen Sozialversicherungen - im Jahr 2025 um knapp anderthalb Prozentpunkte auf 42,3 Prozent gestiegen.

Stärker als in jedem anderen Jahr seit 30 Jahren

Allein bei der Krankenversicherung wachse die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben jährlich um 6 bis 8 Milliarden Euro. Aktuell seien die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr mit 8,2 Prozent "stärker als in jedem anderen Jahr der vergangenen drei Jahrzehnte" gestiegen.

Anfang 2025 waren die Zusatzbeiträge, die die Kassen jeweils für ihre Versicherten festlegen, im Schnitt auf 2,9 Prozent gestiegen. Das war mehr als die erwartete Zunahme um 0,8 Punkte auf einen amtlichen Orientierungswert von 2,5 Prozent. Zum Gesamtbeitrag gehört daneben der allgemeine Satz von 14,6 Prozent. 

750 Euro mehr für die Krankenkasse pro Jahr

Die Grünen-Haushalts- und -Gesundheitspolitikerin Paula Piechotta sagte: "Der Rechnungshof zerreißt den Plan von Warken in der Luft, mit den Reformen von Kranken- und Pflegeversicherung noch länger zu warten und stattdessen jetzt noch Punkte zu beschließen, die die Finanzprobleme sogar noch vergrößern." Angesichts der sich auftürmenden Defizite sei allein in der GKV mit einem Beitragssatz von bis zu 18,65 Prozent zu rechnen. "Das sind bei einem Monatsgehalt von 4.000 Euro mal eben allein für die Krankenversicherung fast 750 Euro mehr pro Jahr im Vergleich zu heute." 

Piechotta malte ein düsteres Bild: "Zur Wahrheit gehört aber auch: Diese Koalition hat gar nicht die Kraft oder die Geschlossenheit, um eine echte Reform zu stemmen." 

Krankenkassen fordern Ausgabenmoratorium

Der GKV-Spitzenverband forderte ein Ausgabenmoratorium - "also dass Vergütungen, Budgets und Honorare nicht stärker steigen dürfen als die Einnahmen", wie Verbandssprecher Florian Lanz erläuterte. 

"Die Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung ist erschreckend schlecht", sagte Lanz. "Wir erleben in diesem Jahr Beitragssatzerhöhungen in einem bisher nicht gekannten Ausmaß, aber statt durchgreifender politischer Maßnahmen soll der künftige Beitragsanstieg durch ein Darlehen, also durch neue Schulden, abgemildert werden." Das reiche nicht. Nötig seien Strukturreformen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
13:29 Uhr
3 min.
Breite Front gegen Praxisgebühr
Arbeitgeber schlagen vor, beim Arztbesuch eine Gebühr von den Patienten zu verlangen. (Symbolbild)
Versicherte gehen in Deutschland häufiger zum Arzt als in anderen Ländern. Könnte eine beim Praxisbesuch fällige Gebühr "Ärzte-Hopping" verhindern? An dem Vorschlag gibt es Kritik.
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
07:24 Uhr
3 min.
Kassen warnen vor Aufweichung der Klinikreform
Krankenkassen warnen vor weniger strengen Standards für die Kliniken. (Symbolbild)
Mehr Willkür und Abweichungen von Standards - das fürchten die Krankenkassen durch Gesetzespläne für die Kliniken. Mitten in der Sommerpause werden die Nachbesserungen der jüngsten Reform beraten.
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
Mehr Artikel