Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gruppe "Deutsche Jugend Voran" wird von der Bundesregierung als Beispiel für eine junge, rechtsextreme Gruppierung genannt. (Archivbild)
Die Gruppe "Deutsche Jugend Voran" wird von der Bundesregierung als Beispiel für eine junge, rechtsextreme Gruppierung genannt. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Die Gruppe "Deutsche Jugend Voran" wird von der Bundesregierung als Beispiel für eine junge, rechtsextreme Gruppierung genannt. (Archivbild)
Die Gruppe "Deutsche Jugend Voran" wird von der Bundesregierung als Beispiel für eine junge, rechtsextreme Gruppierung genannt. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Deutschland
Rechtsextreme Straftaten junger Menschen nehmen stark zu
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Behörden registrieren mehr als doppelt so viele rechtsextreme Delikte junger Menschen wie noch 2020. Die Bundesregierung sieht neue Gruppierungen und soziale Medien als Treiber.

Berlin.

Die Zahl der erfassten rechtsextremen Straftaten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. Zunächst hatte der "Spiegel" berichtet. Die Antworten liegen auch der Deutschen Presse-Agentur vor. 

Demnach registrierten die deutschen Behörden im Jahr 2020 etwa 3.200 rechtsextremistisch motivierte Straftaten von Menschen bis 24 Jahren. Im vergangenen Jahr waren es mit über 7.100 mehr als doppelt so viele. Die meisten dieser Straftaten wurden den Angaben zufolge von männlichen Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren begangen (knapp 3.400).

Neue Organisationsformen

Laut Bundesregierung sind für junge Rechtsextreme häufig wenig gefestigte Gruppierungen attraktiv. Diese seien durch Messengerdienste und soziale Medien auch ohne starre Formen, Funktionen oder Hierarchien in der Lage, kurzfristig hohe Mobilisierungserfolge zu erreichen.

Genannt werden mehrere überregional aktive Gruppen wie "Jung & Stark" oder "Deutsche Jugend Voran". Gegen Mitglieder von "Deutsche Jugend Voran" war die Polizei in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zuletzt mit einer Razzia vorgegangen. Laut dem Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt waren diese Gruppen seit dem Sommer bundesweit mit Gewalt- und Störaufrufen gegen CSD-Veranstaltungen aufgefallen. Auch die Bundesregierung nennt die "Agitation gegen die LSBTIQ-Community" als einen der aktuellen Schwerpunkte.

Doch auch die Jugendorganisationen rechtsextremer Parteien wie "Die Heimat" (ehemals NPD) oder "Der III. Weg" würden eine Rolle spielen. Die inzwischen aufgelöste, vom Verfassungsschutz auf Bundesebene und in mehreren Ländern als rechtsextrem eingestufte Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative, nennt die Bundesregierung ebenfalls als Beispiel.

Bundesregierung "fehlt ein klarer Plan"

Die Grünen-Abgeordnete Schahina Gambir, die die Anfrage zusammen mit ihrer Kollegin Marlene Schönberger gestellt hatte, kritisierte, dass die Bundesregierung die Gefahr offenbar nicht ernst nehme. "Während die Rechten ihre Strategien professionalisieren, dem Zeitgeist anpassen und so zielgruppenorientiert junge Menschen ansprechen, fehlt der Bundesregierung ein klarer Plan", sagte sie dem "Spiegel". Stattdessen wolle sie Mittel für Ausstiegs- und Präventionsarbeit kürzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
01.10.2025
3 min.
Rüstungsexporte für knapp 2,5 Millionen Euro nach Israel
Es werden wieder Rüstungsexporte nach Israel genehmigt.
In den ersten Wochen nach dem teilweisen Rüstungsexportstopp für Israel hat die Bundesregierung zunächst gar keine Lieferungen mehr erlaubt. Inzwischen werden aber wieder Genehmigungen erteilt.
30.09.2025
2 min.
Verdacht auf Angriffe – Razzia gegen junge Rechtsextremisten
Die Polizei durchsucht Wohnungen von acht jungen mutmaßlichen Rechtsextremisten in Berlin und dem Umland. (Symbolbild)
Maskiert, organisiert und gewaltbereit sollen die Verdächtigen aus der Neonazis-Szene sein: Die Polizei geht gegen die rechtsextreme Gruppe "Deutsche Jugend voran" vor.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel