Rekordergebnis für AfD: Wahlumfrage sieht Partei auf Platz 1

Vom Bundesamt für Verfassungsschutz wird die Alternative für Deutschland als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Doch in der Sonntagsfrage des Meinungsinstituts Forsa liegt die Partei vorn.

Berlin. Paukenschlag im politischen Deutschland: Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, dann ginge die Alternative für Deutschland (AfD) daraus erstmals als stärkste Partei hervor.

Das zeigen die Zahlen der jüngsten Sonntagsfrage, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Forsa für das „Trendbarometer“ von RTL und NTV. Demnach erreicht die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestufte AfD einen neuen Rekordwert: 26 Prozent der Befragten würden sie wählen.

Die immer wieder aufkommenden Forderungen nach einem Verbot der Partei scheinen ihr in der Wählergunst nicht zu schaden.

Union auf Platz 2, SPD und Grüne gleichauf

Die Union aus CDU und CSU landet demnach mit 24 Prozent auf Platz zwei. Es folgen SPD und Grüne (beide 13 Prozent) sowie die Linke (11 Prozent).

Keine Chancen auf den Einzug in den Bundestag hätten Stand jetzt das BSW mit 4 Prozent sowie die FDP, die seit Langem in Umfragen bei 3 Prozent stagniert. Nach Forsa-Angaben wurden für die Erhebung zwischen dem 5. und dem 11. August insgesamt 2505 Menschen befragt.

Während die AfD nun erstmals in einer Bundestagswahl-Umfrage führt, kommt das regierende Bündnis aus Union und SPD zusammen nur noch auf 37 Prozent der Wählerstimmen. Ob das schlechte Abschneiden von Schwarz-Rot auch an den Zankereien beider Koalitionspartner liegt?

Zoff wegen Brosius-Gersdorf

So hatte zuletzt ein öffentlicher Knatsch um die Verfassungsgerichts-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf die Koalition belastet.

Die 54-Jährige war von der SPD vorgeschlagen worden, jedoch hatten Teile der Unionsfraktion angekündigt, die in der Koalition vereinbarte Zustimmung zu verweigern. Ein wochenlanger Hickhack folgte. Vor wenigen Tagen zog Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurück.

Zustimmung für Merz auf Rekordtief

Übrigens: Einen Rekord kann laut „Trendbarometer“ nicht nur die AfD, sondern auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verzeichnen - in diesem Fall jedoch einen Negativrekord. 100 Tage nach seiner Wahl sind seine Zustimmungswerte im Keller. Gerade einmal 29 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden, derweil sind 67 Prozent unzufrieden.

Laut Forsa geht insbesondere der Osten der Republik kritisch mit Merz’ Leistung ins Gericht: Nur 20 Prozent Zustimmung bekommt der CDU-Mann hier für seine Arbeit, im Westen sind es immerhin noch 31 Prozent.

Trotz schwacher Kanzlerwerte geht eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der Befragten davon aus, dass die Regierungskoalition bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2029 bestehen wird. 43 Prozent erwarten hingegen ein vorzeitiges Ende. (phy)