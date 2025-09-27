Rekordzahl gegen Gaza-Krieg auf der Straße

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehr als 100.000 Menschen haben nach Schätzung der Veranstalter am Gaza-Protest teilgenommen. Die Polizei nannte etwas niedrigere Zahlen.
Mehr als 100.000 Menschen haben nach Schätzung der Veranstalter am Gaza-Protest teilgenommen. Die Polizei nannte etwas niedrigere Zahlen. Bild: Fabian Sommer/dpa
Demonstranten sprechen von einem "Genozid" an den Palästinensern, was die israelische Regierung strikt bestreitet.
Demonstranten sprechen von einem "Genozid" an den Palästinensern, was die israelische Regierung strikt bestreitet. Bild: Fabian Sommer/dpa
Sehr viele Transparente erhoben den Vorwurf des "Völkermords", den Israel strikt zurückweist.
Sehr viele Transparente erhoben den Vorwurf des "Völkermords", den Israel strikt zurückweist. Bild: Henning Kaiser/dpa
Zehntausende zogen durch Berlin-Mitte zur Siegessäule.
Zehntausende zogen durch Berlin-Mitte zur Siegessäule. Bild: Annette Riedl/dpa
Tausende haben sich in Berlin für eine Demonstration gegen den Gaza-Krieg versammelt.
Tausende haben sich in Berlin für eine Demonstration gegen den Gaza-Krieg versammelt. Bild: Annette Riedl/dpa
Es waren viele palästinensische Fahnen zu sehen.
Es waren viele palästinensische Fahnen zu sehen. Bild: Annette Riedl/dpa
Menschen trugen Fahnen und Schilder.
Menschen trugen Fahnen und Schilder. Bild: Annette Riedl/dpa
Mehr als 100.000 Menschen haben nach Schätzung der Veranstalter am Gaza-Protest teilgenommen. Die Polizei nannte etwas niedrigere Zahlen.
Mehr als 100.000 Menschen haben nach Schätzung der Veranstalter am Gaza-Protest teilgenommen. Die Polizei nannte etwas niedrigere Zahlen. Bild: Fabian Sommer/dpa
Demonstranten sprechen von einem "Genozid" an den Palästinensern, was die israelische Regierung strikt bestreitet.
Demonstranten sprechen von einem "Genozid" an den Palästinensern, was die israelische Regierung strikt bestreitet. Bild: Fabian Sommer/dpa
Sehr viele Transparente erhoben den Vorwurf des "Völkermords", den Israel strikt zurückweist.
Sehr viele Transparente erhoben den Vorwurf des "Völkermords", den Israel strikt zurückweist. Bild: Henning Kaiser/dpa
Zehntausende zogen durch Berlin-Mitte zur Siegessäule.
Zehntausende zogen durch Berlin-Mitte zur Siegessäule. Bild: Annette Riedl/dpa
Tausende haben sich in Berlin für eine Demonstration gegen den Gaza-Krieg versammelt.
Tausende haben sich in Berlin für eine Demonstration gegen den Gaza-Krieg versammelt. Bild: Annette Riedl/dpa
Es waren viele palästinensische Fahnen zu sehen.
Es waren viele palästinensische Fahnen zu sehen. Bild: Annette Riedl/dpa
Menschen trugen Fahnen und Schilder.
Menschen trugen Fahnen und Schilder. Bild: Annette Riedl/dpa
Deutschland
Rekordzahl gegen Gaza-Krieg auf der Straße
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veranstalter sprechen von mehr als 100.000 Menschen, die gegen die israelische Kriegsführung protestieren, die Polizei von 60.000. Ihre Forderungen richten sich auch an die Bundesregierung.

Berlin.

Rund zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs haben sich in Berlin so viele Menschen wie noch nie in Deutschland an Protesten gegen das israelische Vorgehen beteiligt. Die Veranstalter sprachen von mehr als 100.000 Menschen – die Polizei schätzte die Zahl auf etwa 60.000. Beides übertrifft die bis dahin größte deutsche Gaza-Demonstration mit 50.000 Menschen im Sommer in Berlin.

Eine Polizeisprecherin sprach von einem "sehr mehrheitlich friedlichen Verlauf". Es habe am Rande etwa 30 "Freiheitsbeschränkungen" gegeben, davon 20 wegen einer Sachbeschädigung vor der Demonstration. Aktivisten hatten Sprüche auf die Straße gemalt. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben im ganzen Berliner Stadtgebiet etwa 1.800 Beamte im Einsatz.

Am Nachmittag waren Zehntausende vom Roten Rathaus in Berlin-Mitte zu einer Kundgebung an der Siegessäule im Tiergarten gezogen. Die Demonstranten forderten unter anderem den sofortigen Stopp deutscher Waffenexporte an Israel, Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza sowie EU-Sanktionen gegen Israel. 

Mehr als 100.000 Menschen haben nach Schätzung der Veranstalter am Gaza-Protest teilgenommen. Die Polizei nannte etwas niedrigere Zahlen.
Mehr als 100.000 Menschen haben nach Schätzung der Veranstalter am Gaza-Protest teilgenommen. Die Polizei nannte etwas niedrigere Zahlen. Bild: Fabian Sommer/dpa
Mehr als 100.000 Menschen haben nach Schätzung der Veranstalter am Gaza-Protest teilgenommen. Die Polizei nannte etwas niedrigere Zahlen.
Mehr als 100.000 Menschen haben nach Schätzung der Veranstalter am Gaza-Protest teilgenommen. Die Polizei nannte etwas niedrigere Zahlen. Bild: Fabian Sommer/dpa

Breites Bündnis hat aufgerufen

Zu den Protesten hatte ein Bündnis von etwa 50 Gruppen aufgerufen, darunter propalästinensische Gruppen, Medico International, Amnesty International und die Partei Die Linke. Linken-Chefin Ines Schwerdtner erklärte am Abend: "Was wir heute erlebt haben, ist beeindruckend: Mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürger sind nach Berlin gekommen, um Solidarität mit Palästina zu zeigen – und zwar friedlich und kraftvoll."

Zum Auftakt hatte Schwerdtner bereits am Nachmittag eine kurze Rede gehalten. Sie sprach von einem Völkermord in Gaza und von einer Mitschuld der Bundesregierung. Die Kritik richte sich gegen die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. "Aber unsere Solidarität gilt den Menschen – in Palästina wie in Israel, die sich gegen die extrem rechte Regierung stellen", sagte die Linken-Vorsitzende.

Die Demonstration startete am Alexanderplatz.
Die Demonstration startete am Alexanderplatz. Bild: Annette Riedl/dpa
Die Demonstration startete am Alexanderplatz.
Die Demonstration startete am Alexanderplatz. Bild: Annette Riedl/dpa

Israelische Regierung weist Kritik zurück

Die israelische Regierung weist den Vorwurf des Völkermords strikt zurück. Auslöser des Gaza-Kriegs war der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die israelische Regierung reagierte mit großflächigen Bombardements und einer Bodenoffensive. Tausende Menschen wurden getötet.

Internationale Organisationen und die Vereinten Nationen haben für Teile des Gazastreifens eine Hungersnot erklärt und immer wieder direkt Israels Abriegelung des Gebiets für den Mangel an Nahrung verantwortlich gemacht. Israels Regierung sagt dagegen, es würden ausreichend Lebensmittel in den Gazastreifen gebracht und wirft der Hamas vor, humanitäre Hilfe abzugreifen.

Viele rote Fahnen

Auf der Großdemo in Berlin-Mitte wurde in Sprechchören "Free, free Palestine", "Viva Palestina" und "Hoch die internationale Solidarität" skandiert. Auf Plakaten waren Forderungen wie "Gaza – Stoppt das Massaker", "Nie wieder für alle" und "Freiheit für Palästina" zu sehen. Viele trugen rote Fahnen und palästinensische Flaggen. Von einer Bühne ermahnte ein Organisator die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, keine Zeichen verbotener Organisationen zu zeigen und keine Sprüche zu skandieren, die ein Einschreiten der Polizei zur Folge hätten.

Den Vorwurf des Völkermords erhebt auch der jüdische Musiker Michael Barenboim, einer der Initiatoren der Demonstration, der abends bei der Kundgebung an der Siegessäule sprach. Auch Auftritte der Hiphopper K.I.Z. und Pashanim standen auf dem Programm.

Auch der jüdische Musiker Michael Barenboim wirft der israelischen Regierung einen Genozid vor.
Auch der jüdische Musiker Michael Barenboim wirft der israelischen Regierung einen Genozid vor. Bild: Fabian Sommer/dpa
Auch der jüdische Musiker Michael Barenboim wirft der israelischen Regierung einen Genozid vor.
Auch der jüdische Musiker Michael Barenboim wirft der israelischen Regierung einen Genozid vor. Bild: Fabian Sommer/dpa

Demos auch in Düsseldorf und in Kreuzberg

Auch in Düsseldorf gingen nach Angaben der Polizei 12.000 Menschen auf die Straße, um auf die Situation der Palästinenser im Gazastreifen aufmerksam zu machen. Es gab demnach keine nennenswerten Zwischenfälle.

Anders sah es bei einer kleineren Gaza-Demo mit etwa 1.200 Menschen in Berlin-Kreuzberg aus, die unabhängig von der Großveranstaltung in der Innenstadt lief. Sie wurde nach Angaben der Polizei wegen Straftaten aufgelöst. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht abzogen, hielt die Polizei zeitweise fest. Dabei sei es zu einem medizinischen Notfall bei einer Person gekommen, ergänzte die Polizei in sozialen Netzwerken. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
5 min.
Israel zunehmend isoliert - Hamas schürt Angst um Geiseln
In Israel fordern erneut Tausende Menschen ein Ende des Krieges.
Israels Offensive in der Stadt Gaza sorgt weltweit für Kritik. Die Hamas nutzt die Angst in Israel um die Geiseln. Medien zufolge macht London nun ernst und will einen Staat Palästina anerkennen.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
16.09.2025
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel