"Respect" am Schluss - Drei Lieder für Scholz zum Abschied

Der Große Zapfenstreich ist ein besonderes Zeremoniell für ausscheidende hohe Amtsträger. Der Noch-Kanzler hat eine interessante Musikauswahl getroffen.

Berlin.

Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wünscht sich für den Großen Zapfenstreich zu seinem Abschied am Montagabend ein klassisches Stück und zwei Evergreens der Popmusik. Nach Informationen des "Spiegel" wird das Stabsmusikkorps der Bundeswehr bei dem feierlichen Appell für Scholz zunächst das Lied "In My Life" von den Beatles spielen. Es folgt für den in Brandenburgs Hauptstadt Potsdam lebenden Scholz einen Auszug aus dem "2. Brandenburgischen Konzert" von Johann Sebastian Bach. Zum Schluss kommt "Respect" von Aretha Franklin. Respekt war eines der Kernwörter der SPD im Bundestagswahlkampf 2021.