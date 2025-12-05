Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Deutschland
  • |

  • SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasr im Interview: „Und dann brach der Shitstorm über mich herein“

„Die Frage ist: Hält man eine Rede für die Kolleginnen und Kollegen im Parlament oder für Klicks in den sozialen Netzwerken?“ - Rasha Nasr in Chemnitz.
„Die Frage ist: Hält man eine Rede für die Kolleginnen und Kollegen im Parlament oder für Klicks in den sozialen Netzwerken?“ - Rasha Nasr in Chemnitz. Bild: Mark Frost
„Es war ein Fehler, zuzustimmen, weil ich mich selbst verkauft habe.“ - Rasha Nasr in Chemnitz
„Es war ein Fehler, zuzustimmen, weil ich mich selbst verkauft habe.“ - Rasha Nasr in Chemnitz Bild: Mark Frost
„Es ist nicht mehr zehn vor zwölf, sondern der Faschismus steht schon vor der Tür und winkt und wir tun zu wenig dagegen.“ - Rasha Nasr in Chemnitz.
„Es ist nicht mehr zehn vor zwölf, sondern der Faschismus steht schon vor der Tür und winkt und wir tun zu wenig dagegen.“ - Rasha Nasr in Chemnitz. Bild: Mark Frost
„Die Frage ist: Hält man eine Rede für die Kolleginnen und Kollegen im Parlament oder für Klicks in den sozialen Netzwerken?“ - Rasha Nasr in Chemnitz.
„Die Frage ist: Hält man eine Rede für die Kolleginnen und Kollegen im Parlament oder für Klicks in den sozialen Netzwerken?“ - Rasha Nasr in Chemnitz. Bild: Mark Frost
„Es war ein Fehler, zuzustimmen, weil ich mich selbst verkauft habe.“ - Rasha Nasr in Chemnitz
„Es war ein Fehler, zuzustimmen, weil ich mich selbst verkauft habe.“ - Rasha Nasr in Chemnitz Bild: Mark Frost
„Es ist nicht mehr zehn vor zwölf, sondern der Faschismus steht schon vor der Tür und winkt und wir tun zu wenig dagegen.“ - Rasha Nasr in Chemnitz.
„Es ist nicht mehr zehn vor zwölf, sondern der Faschismus steht schon vor der Tür und winkt und wir tun zu wenig dagegen.“ - Rasha Nasr in Chemnitz. Bild: Mark Frost
Deutschland
SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasr im Interview: „Und dann brach der Shitstorm über mich herein“
Von Anne Lena Mösken und Josua Gerner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz. Im Sommer stimmte die sächsische SPD-Politikerin Rasha Nasr, selbst Kind syrischer Einwanderer, für die Aussetzung des Familiennachzugs. Ein Gespräch über eine Entscheidung, von der sie heute sagt: Das war ein Fehler.

Rasha Nasr, die seit Anfang des Jahres zum zweiten Mal für die sächsische SPD in den Bundestag eingezogen ist, hat einen Chemnitztag eingelegt. Morgens war sie bei Oberbürgermeister Sven Schulze im Rathaus, mittags gabs Currywurst an der Zentralhaltestelle, später trifft sie Hanka Kliese an der Volkshochschule, danach geht es noch ins Haus der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
27.11.2025
18 min.
Kulturhauptstadt-Chef Stefan Schmidtke im Interview: „Wir werden 2026 in einer anderen Stadt leben“
„Man hat mich für diesen Job bekommen, weil es Chemnitz ist“: Stefan Schmidtke, Geschäftsführer der Kulturhauptstadt gGmbH, ist 2021 in die Stadt gekommen.
Stefan Schmidtke ist einer der führenden Köpfe hinter der Kulturhauptstadt. Wie hat er dieses Jahr erlebt? Was hätte er heute anders gemacht? Was wird bleiben?
Katharina Leuoth, Anne Lena Mösken
06:00 Uhr
6 min.
Ballettsolistin Victoria Dorodna im Interview: „Bevor ich die Bühne betrete, denke ich immer daran, dass ich Leichtigkeit zum Ausdruck bringen sollte.“
 6 Bilder
Victoria Dorodna ist Solistin am Ballett in Chemnitz. Sie spielt in dieser Saison die „Zuckerfee“ im „Nussknacker“-Ballett.
Das „Nussknacker“-Ballett ist in Chemnitz in der Vorweihnachtszeit fast vollständig ausverkauft. In diesem Jahr tanzt Victoria Dorodna die Zuckerfee. Was bedeutet ihr die Rolle? Worauf achtet sie besonders?
Caspar Leder
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
08:00 Uhr
1 min.
Rekordspendensumme für Sanierung des Freiberger Doms
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut.
Der Dom St. Marien in Freiberg steht vor kostspieligen Sanierungsarbeiten. Beim Adventsmarkt wurde großzügig gespendet.
Eckardt Mildner
Mehr Artikel