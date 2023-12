Studierendenwerk fordert kontinuierliche Bafög-Erhöhung

Die Ampel hat sich vorgenommen, Bafög "grundlegend" zu reformieren. Das Studierendenwerk macht jetzt Druck und kritisiert, dass der Bafög-Satz im Gegensatz zum Mindestlohn und Bürgergeld stagniere.

Berlin.

Das Deutsche Studierendenwerk hat gefordert, die Bafög-Sätze kontinuierlich an die Einkommens- und Preisentwicklung anzupassen. "Abgeordnetendiäten, Rente, Bürgergeld und Wohngeld werden regelmäßig erhöht, das BaföG nicht", monierte der Vorstandsvorsitzende des Studierendenwerks (DSW), Matthias Anbuhl, in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Diese Investition in Bildungsgerechtigkeit wird systematisch benachteiligt."