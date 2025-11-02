Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Zahl der Asylerstanträge ist zurückgegangen - das Bundesinnenministerium führt das auch auf Grenzkontrollen zurück. (Symbolbild)
Die Zahl der Asylerstanträge ist zurückgegangen - das Bundesinnenministerium führt das auch auf Grenzkontrollen zurück. (Symbolbild) Bild: Harald Tittel/dpa
Die Zahl der Asylerstanträge ist zurückgegangen - das Bundesinnenministerium führt das auch auf Grenzkontrollen zurück. (Symbolbild)
Die Zahl der Asylerstanträge ist zurückgegangen - das Bundesinnenministerium führt das auch auf Grenzkontrollen zurück. (Symbolbild) Bild: Harald Tittel/dpa
Deutschland
Trend setzt sich fort: Asylzahlen mehr als halbiert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 100.000 weniger Asylerstanträge als im Vorjahr – das Bundesinnenministerium begründet das mit den deutschen Maßnahmen. Es gibt aber auch andere Gründe.

Berlin.

Die Asylzahlen sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums weiter deutlich rückläufig. Die Zahl der in diesem Jahr bisher gestellten sogenannten Erstanträge hat sich demnach im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. Wie ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage mitteilte, waren es zwischen Januar und Oktober 97.277 Asylerstanträge, im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor waren es noch 199.947. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Monate fort.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sagte zu "Bild", die zuerst über die Zahlen berichtet hatte: "Unsere Migrationswende wirkt. Wir haben die Pull-Faktoren und die Magnetwirkung Deutschlands auf die illegale Migration erheblich reduziert." 

Ministerium: 18.600 Zurückweisungen und Zurückschiebungen

Der Ministeriumssprecher verwies auch auf Grenzkontrollen. Seit Mai dieses Jahres seien rund 18.600 Personen an den deutschen Binnengrenzen zurückgewiesen oder zurückgeschoben worden – also entweder direkt an der Grenze abgewiesen oder nach einem Aufgriff zurückgebracht worden. Dobrindt hatte kurz nach dem Antritt der Regierung im Mai angeordnet, dass auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden sollen.

Maßnahmen von Balkan-Staaten zur Reduzierung der Zahlen dürften ebenfalls eine Rolle spielen. Ein weiterer Faktor ist die veränderte Lage in Syrien, wo im vergangenen Dezember Langzeitmachthaber Baschar al-Assad gestürzt worden war. Der Migrationforscher Franck Düvell von der Universität Osnabrück hatte bei "t-online" kürzlich gesagt: "Es gibt insgesamt weniger Drang, nach Europa zu flüchten." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
4 min.
Merz dringt auf Abschiebungen nach Syrien
Merz lud den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa nach Deutschland ein.
Der Kanzler sieht keinen Grund mehr, bei der Rückführung von Syrern abzuwarten. Er will sich jetzt persönlich in die Bemühungen darum einschalten.
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
15:28 Uhr
5 min.
Unmut in der Union über Wadephul – Minister erklärt sich
Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist in den eigenen Reihen wegen Äußerungen zur Asylpolitik gegenüber Syrien in der Kritik.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, doch die Kritik hält an. Nun bezieht Wadephul ausführlich Stellung.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel