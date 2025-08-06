Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Weitere Prominente für Stopp von Waffenlieferungen an Israel.
Weitere Prominente für Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Weitere Prominente für Stopp von Waffenlieferungen an Israel.
Weitere Prominente für Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Deutschland
Über 160 weitere Prominente fordern Waffenstopp für Israel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem offenen Brief fordern zahlreiche Schauspieler, Musiker und Medienleute von Bundeskanzler Merz, Israel zum Einlenken im Gazakrieg zu bewegen. Jetzt kommen weitere prominente Namen dazu.

Berlin.

Mehr als 160 weitere Schauspieler, Musiker und Medienleute haben sich dem Aufruf zu einem Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel angeschlossen. Zu den 162 Unterzeichnern zählen nach Angaben der Kampagnengruppe Avaaz unter anderem die Musiker Nina Chuba und Clueso, Regisseur Fatih Akin, der israelische Golden Globe Gewinner Ari Folman oder Schauspielerin Sandra Hüller. Die "Tagesschau" hatte zuerst darüber berichtet.

Vergangenen Donnerstag hatten bereits mehr als 200 Prominente in einem offenen Brief Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Stopp der Waffenlieferungen sowie zu weiteren Sanktionen gedrängt. "Auch wir verurteilen die grauenvollen Verbrechen der Hamas aufs Schärfste. Aber kein Verbrechen legitimiert es, Millionen von unschuldigen Menschen auf brutalste Weise kollektiv zu bestrafen", hieß es darin. 

Auch Joko und Klaas haben unterschrieben

Damit haben mit Stand Mittwochfrüh 367 Prominente den Aufruf unterzeichnet. Zu den Erstunterzeichnern gehörten unter anderem Musiker Ski Aggu, Schauspielerin Katharina Thalbach oder die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Mit Blick auf die aktuelle Situation im Gazastreifen kritisierten die Initiatoren des Briefes auch, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu angekündigt habe, den gesamten Gazastreifen zu besetzen. Israelische Medien hatten darüber berichtet. "Herr Merz, es ist höchste Zeit, zu handeln!", hieß es deshalb von den Initiatoren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
11:47 Uhr
4 min.
Sondersitzung im Unionsstreit über Israel-Politik
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Jetzt wurde eine klärende Sitzung anberaumt.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
08.08.2025
6 min.
Berlin vollzieht im Gaza-Krieg Kurswechsel gegenüber Israel
Deutschland vollzieht im Gaza-Konflikt Kurswechsel gegenüber Israel. (Archivbild)
Das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen wird in Berlin schon seit längerem kritisch gesehen. Bisher beließ es die Bundesregierung bei mahnenden Worten. Nun handelt sie erstmals.
Ulrich Steinkohl und Robert Messer, dpa
Mehr Artikel