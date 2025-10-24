Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Ablehnung des Losverfahrens ist bei Anhängern aller Parteien hoch. (Archivbild)
Die Ablehnung des Losverfahrens ist bei Anhängern aller Parteien hoch. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Die Ablehnung des Losverfahrens ist bei Anhängern aller Parteien hoch. (Archivbild)
Die Ablehnung des Losverfahrens ist bei Anhängern aller Parteien hoch. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Deutschland
Umfrage: Bundeswehr-Losverfahren stößt auf breite Ablehnung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das hitzig debattierte Vorhaben eines Losverfahrens für Wehrdienstleistende ist in der Koalition umstritten. Die Bürger haben eine recht klare Ansicht zu dem Vorschlag.

Berlin.

Die Idee eines Losverfahrens zur Auswahl von Wehrdienstleistenden kommt einer Umfrage zufolge bei der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung nicht gut an. Im ZDF-Politbarometer lehnten 84 Prozent der Befragten den Vorschlag ab, nur 14 Prozent finden ihn richtig. Die Ablehnung ist bei Anhängern aller Parteien hoch - von 78 Prozent bei jenen der Union bis zu 91 Prozent bei der Wählerschaft der Linken.

Im neuen Wehrdienstgesetz, das Anfang 2026 in Kraft treten soll, setzt die Bundesregierung zunächst auf Freiwilligkeit. Fachpolitiker von Union und SPD hatten aber vorgeschlagen, junge Männer per Losverfahren zur Musterung und nötigenfalls später auch per Zufallsauswahl für einen Pflichtdienst heranzuziehen, wenn die Freiwilligenzahlen zu gering bleiben sollten. Eine abschließende Haltung hierzu hat die Koalition noch nicht. 

Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt. Ihre Reaktivierung für Männer befürworten im ZDF-Politbarometer 19 Prozent der 1.272 Befragten, für Männer und Frauen gar 50 Prozent. Dagegen lehnen 29 Prozent eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ab. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
2 min.
Kretschmer kritisiert Losverfahren bei Wehrdienst-Debatte
Ein sogenanntes Losverfahren zur Einberufung ist aus Sicht von Kretschmer nicht zielführend. (Archivbild)
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hält das vorgeschlagene Losverfahren beim Wehrdienst für ungeeignet. Was ihm in der aktuellen Debatte besonders fehlt.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
19.10.2025
3 min.
Umfrage ergibt Mehrheit gegen Losverfahren beim Wehrdienst
Die Bundesregierung ringt um die Ausgestaltung eines neuen Wehrdienstgesetzes, das zum 1. Januar in Kraft treten soll.
Soll das Los entscheiden, wer gemustert und vielleicht zur Bundeswehr eingezogen wird? In einer Umfrage lehnt das eine breite Mehrheit ab. Die Debatte besorgt offenbar zunehmend Eltern.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Mehr Artikel