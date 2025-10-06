Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Terrorangriff der Hamas auf Israel wirkt sich laut Verfassungsschutz auch auf Deutschland aus. (Illustration)
Der Terrorangriff der Hamas auf Israel wirkt sich laut Verfassungsschutz auch auf Deutschland aus. (Illustration) Bild: Hannes P. Albert/dpa
Der Terrorangriff der Hamas auf Israel wirkt sich laut Verfassungsschutz auch auf Deutschland aus. (Illustration)
Der Terrorangriff der Hamas auf Israel wirkt sich laut Verfassungsschutz auch auf Deutschland aus. (Illustration) Bild: Hannes P. Albert/dpa
Deutschland
Verfassungsschutz: Zunehmende Gewaltbereitschaft gegen Juden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz vor gewalttätigen Aktionen. Auch gegen jüdische und israelische Personen und Einrichtungen.

Berlin.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht eine "zunehmende Hass- und Gewaltbereitschaft" gegen Jüdinnen und Juden. "Wir beobachten, wie in Deutschland Aufrufe erfolgen - teilweise verdeckt, teilweise offen - zu Anschlägen auf (pro-)jüdische und (pro-)israelische Einrichtungen", erklärte Vizepräsident Sinan Selen zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Er warnte: "Diese Gefahr darf nicht unterschätzt werden." Zum Jahrestag könne es auch propalästinensische extremistische Veranstaltungen geben. 

Jederzeit müsse mit islamistisch motivierten Anschlägen auf israelische oder jüdische Einrichtungen gerechnet werden, etwa mit Stichwaffen oder Autos. Jüngste Beispiele seien im Februar aufgedeckte mutmaßliche Anschlagspläne auf die israelische Botschaft in Berlin und ein Messerangriff am Holocaust-Mahnmal. Auch die Zahl antisemitischer Beiträge im Internet habe sich signifikant erhöht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
3 min.
Anschlagspläne? Mutmaßliche Hamas-Waffenbeschaffer gefasst
Die Bundesanwaltschaft hat drei Männer festnehmen lassen. (Archivbild)
Drei Männer sollen für die Hamas Waffen für Anschläge auf israelische und jüdische Einrichtungen in Deutschland beschafft haben. Das Bundeskriminalamt nimmt sie in Berlin fest.
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
01.10.2025
4 min.
Anschlagspläne? Mutmaßliche Hamas-Waffenbeschaffer gefasst
Die Bundesanwaltschaft hat drei Männer festnehmen lassen. (Archivbild)
Drei Männer sollen für die Hamas Waffen für Anschläge auf israelische und jüdische Einrichtungen in Deutschland beschafft haben. Das Bundeskriminalamt nimmt sie fest und durchsucht in NRW und Leipzig.
Mehr Artikel