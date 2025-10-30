Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Kulturpass läuft aus. (Archivbild)
Der Kulturpass läuft aus. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Ryanair macht Schluss mit Papier. (Archivbild)
Ryanair macht Schluss mit Papier. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Bleibt der Bildschirm ab Mitte des Monats schwarz? (Archivbild)
Bleibt der Bildschirm ab Mitte des Monats schwarz? (Archivbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Die Abfahrt ohne Helm kann in Italien teuer werden. (Archivbild)
Die Abfahrt ohne Helm kann in Italien teuer werden. (Archivbild) Bild: Bernhard Krieger/dpa-tmn
Weihnachtsmarktfans können den ersten Punsch auf einem der Märkte trinken. (Archivbild)
Weihnachtsmarktfans können den ersten Punsch auf einem der Märkte trinken. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Der Kulturpass läuft aus. (Archivbild)
Der Kulturpass läuft aus. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Ryanair macht Schluss mit Papier. (Archivbild)
Ryanair macht Schluss mit Papier. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Bleibt der Bildschirm ab Mitte des Monats schwarz? (Archivbild)
Bleibt der Bildschirm ab Mitte des Monats schwarz? (Archivbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Die Abfahrt ohne Helm kann in Italien teuer werden. (Archivbild)
Die Abfahrt ohne Helm kann in Italien teuer werden. (Archivbild) Bild: Bernhard Krieger/dpa-tmn
Weihnachtsmarktfans können den ersten Punsch auf einem der Märkte trinken. (Archivbild)
Weihnachtsmarktfans können den ersten Punsch auf einem der Märkte trinken. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Deutschland
Von Fernsehen bis Minikredite – was sich im November ändert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ryanair macht Schluss mit Papier und setzt auf digitale Tickets. Und manche Besitzer von Fernsehern müssen schauen, ob ihr Gerät den technischen Wandel mitmacht.

Berlin.

Wer sich Geld leihen will, muss sich auf neue Regeln einstellen. Und Ryanair-Passagiere brauchen unbedingt ein Smartphone, denn den Boarding-Pass gibt es nur noch digital. Was ändert sich im kommenden Monat sonst noch für Verbraucherinnen und Verbraucher?

Neue Regeln für "Buy Now – Pay Later"

Klein- und Kurzzeitkredite bis 200 Euro werden strenger geprüft: Ab dem 20. November muss bei der Vergabe von Minikrediten und "Buy Now – Pay Later"-Angeboten auch bei kleineren Beträgen eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchgeführt werden. Wer sich Geld bei der Bank leiht, soll künftig außerdem verständlicher informiert werden, was das kostet. Grundlage ist die EU-Verbraucherkreditrichtlinie, die bereits am 30. Oktober 2023 in Kraft getreten ist und vor allem Haushalte mit geringem Einkommen vor Überschuldung bewahren soll.

Ryanair schafft Papier-Boardingpässe ab

Papier war gestern: Wer mit Ryanair fliegt, braucht ab dem 12. November ein Smartphone. Dann stellt die Airline vollständig auf digitale Boardingpässe um. Diese werden künftig während des Check-ins direkt in der "myRyanair"-App generiert und beim Boarding vorgezeigt. Die App ist jedoch nicht für alle Reisenden zwingend erforderlich: Der Hauptbucher kann elektronische Bordkarten etwa an das mobile Wallet seiner Mitreisenden weiterleiten.

Für Reisende ohne Smartphone könnte das Einsteigen ins Flugzeug künftig aber schwierig werden. Derzeit nutzen laut Airline fast 80 Prozent der mehr 206 Millionen Passagiere bereits die digitale Option.

Ryanair macht Schluss mit Papier. (Archivbild)
Ryanair macht Schluss mit Papier. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Ryanair macht Schluss mit Papier. (Archivbild)
Ryanair macht Schluss mit Papier. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa

Öffentlich-Rechtliche nur noch mit modernen Geräten zu sehen

Mit veralteten Fernsehgeräten ohne HD-Empfang kann man in Deutschland ab dem 18. November keine öffentlich-rechtlichen Sender mehr empfangen. Nach der ARD stellt auch die ZDF-Senderfamilie die Satelliten-Verbreitung in SD-Qualität ein. Das gilt für die Programme ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA.

Auch große Kabelnetzbetreiber wie Vodafone und Pyur schalten die letzten öffentlich-rechtlichen Sender in SD noch dieses Jahr ab. Wer nicht aufgerüstet hat, braucht für ARD und ZDF einen neuen Fernseher oder ein Zusatzgerät.

Bleibt der Bildschirm ab Mitte des Monats schwarz? (Archivbild)
Bleibt der Bildschirm ab Mitte des Monats schwarz? (Archivbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Bleibt der Bildschirm ab Mitte des Monats schwarz? (Archivbild)
Bleibt der Bildschirm ab Mitte des Monats schwarz? (Archivbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Nur noch "Oben mit" in italienischen Skigebieten

In italienischen Skigebieten gilt ab diesem Winter eine Helmpflicht für alle. Sie tritt am 1. November in Kraft und gilt für Ski-, Snowboard- und Schlittenfahrer in allen Skigebieten. Bislang mussten in Italien nur Wintersportler unter 18 Jahren verpflichtend einen Helm tragen. Wer ohne Helm erwischt wird, muss mit Bußgeldern rechnen. Laut ADAC werden zwischen 100 und 150 Euro fällig – zudem droht der Entzug des Skipasses.

Die Abfahrt ohne Helm kann in Italien teuer werden. (Archivbild)
Die Abfahrt ohne Helm kann in Italien teuer werden. (Archivbild) Bild: Bernhard Krieger/dpa-tmn
Die Abfahrt ohne Helm kann in Italien teuer werden. (Archivbild)
Die Abfahrt ohne Helm kann in Italien teuer werden. (Archivbild) Bild: Bernhard Krieger/dpa-tmn

Letztes Budget vom Kulturpass ausgeben

Der Kulturpass für 18-Jährige endet zum Jahresende. Wer noch Budget für Museen, Konzerte, Kino oder Bücher übrig hat, sollte sich beeilen, denn Pass-Inhaber können es nur noch bis Ende November nutzen, wie es aus der Webseite für das Angebot heißt.

Straßen und Plätze verwandeln sich in Weihnachtswunderländer

Die Weihnachtsmarktsaison steht vor der Tür: Die meisten Märkte starten in der Woche vor dem ersten Advent. In Dortmund geht es am 20. los, auf dem Berliner Alexanderplatz am 24., in Dresden am 26. und in Nürnberg am 28. November.

In den vergangenen Jahren hatten sich viele Kommunen über gestiegene Gema-Rechnungen für Musik auf Weihnachtsmärkten beschwert. Weil sie die Beteiligten zuletzt auf einen neuen, vergünstigten Tarif für urheberrechtlich geschützte Klänge geeinigt haben, könnten beliebte Hits hier wieder häufiger zu hören sein.

Weihnachtsmarktfans können den ersten Punsch auf einem der Märkte trinken. (Archivbild)
Weihnachtsmarktfans können den ersten Punsch auf einem der Märkte trinken. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Weihnachtsmarktfans können den ersten Punsch auf einem der Märkte trinken. (Archivbild)
Weihnachtsmarktfans können den ersten Punsch auf einem der Märkte trinken. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
27.10.2025
2 min.
Helmpflicht für alle in Italiens Skigebieten
Sicherheit geht vor: Das Tragen eines Helms senkt das Risiko schwerer Kopfverletzungen beim Wintersport deutlich.
Ohne Helm in Livigno oder am Kronplatz die Pisten abfahren, kann bald teuer werden - denn Italien verschärft seine Regeln für Skigebiete. Wie gehen andere Alpenländer damit um?
12.10.2025
4 min.
Sparpaket für stabile Beiträge - Zu viele Krankschreibungen?
Kassenbeiträge sollen nicht steigen. (Symbobild)
Die Gesundheitskosten steigen - die Beiträge auch? Die Ministerin stellt in Aussicht, das mit Einsparungen zu verhindern. Ist generell der Aufwand für Bescheinigungen bei Krankheit zu hoch?
Sascha Meyer, dpa
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel