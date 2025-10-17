Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bystrons Verteidiger versuchte in dessen Abwesenheit, die Vorwürfe vor Gericht mit Hilfe anderer Abbildungen zu relativieren.
Bystrons Verteidiger versuchte in dessen Abwesenheit, die Vorwürfe vor Gericht mit Hilfe anderer Abbildungen zu relativieren. Bild: Peter Kneffel/dpa
Bystrons Verteidiger versuchte in dessen Abwesenheit, die Vorwürfe vor Gericht mit Hilfe anderer Abbildungen zu relativieren.
Bystrons Verteidiger versuchte in dessen Abwesenheit, die Vorwürfe vor Gericht mit Hilfe anderer Abbildungen zu relativieren. Bild: Peter Kneffel/dpa
Deutschland
Wegen "Hitlergruß"-Collage: AfD-Politiker Bystron verurteilt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der AfD-Politiker Petr Bystron teilt in sozialen Medien eine Fotomontage. Zu sehen: unter anderem Angela Merkel mit erhobenem Arm und ausgestreckter Hand. Wieso er jetzt verurteilt wurde.

München.

Wegen der Verbreitung einer Fotomontage in sozialen Medien ist der AfD-Politiker Petr Bystron zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Europaabgeordnete muss demnach 90 Tagessätze in Höhe von 125 Euro, also insgesamt 11.250 Euro, zahlen - wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, sagte die Richterin am Amtsgericht München. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Bystron erscheint nicht zur Verhandlung

Das Gericht halte es für erwiesen, dass Bystron mit der Fotomontage den verbotenen Hitlergruß verwendet habe, "insbesondere durch die Zusammensetzung der Fotos", so die Richterin. Der AfD-Politiker selbst bekam das allerdings nicht zu hören: Er erschien am Freitag nicht vor Gericht, sondern ließ sich von seinem Verteidiger vertreten. Der Grund dafür blieb zunächst unklar. Bystron selbst kündigte auf Anfrage nur an, er werde Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.

Während der Verhandlung sprach Bystrons Verteidiger Peter Solloch von einem Verfahren mit "politischen Hintergrund", bei dem es immer mehr auf die Person ankomme, die den rechten Arm ausstrecke, als auf die Geste selbst. Zur Beweisführung hatte der Anwalt Aufnahmen anderer politisch aktiver Menschen mitgebracht, auf denen diese einen Arm heben. 

Nach Ansicht des Gerichts hatte der Europaabgeordnete mit der von ihm 2022 auf Twitter verbreiteten Collage dagegen bewusst den verbotenen "Hitlergruß" verwendet. Zu sehen waren auf der Fotomontage unter anderem Ex-Kanzlerin Angela Merkel und Bettina Wulff, die Frau des ehemaligen Bundespräsidenten, mit erhobenem Arm und ausgestreckter Hand. 

AfD-Politiker Petr Bystron hatte die Fotocollage im Sommer 2022 im Internet geteilt - damals noch auf Twitter. (Archivbild)
AfD-Politiker Petr Bystron hatte die Fotocollage im Sommer 2022 im Internet geteilt - damals noch auf Twitter. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa
AfD-Politiker Petr Bystron hatte die Fotocollage im Sommer 2022 im Internet geteilt - damals noch auf Twitter. (Archivbild)
AfD-Politiker Petr Bystron hatte die Fotocollage im Sommer 2022 im Internet geteilt - damals noch auf Twitter. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa

Bystron hatte die Collage anlässlich der Entlassung des damaligen ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk mit der Bildunterschrift "Bye, bye Melnyk! Deutsche Politiker winken zum Abschied!", geteilt. Dass der AfD-Politiker den Post selbst verfasst hatte, räumte sein Verteidiger vor Gericht ein. 

Mit dem Urteil blieb das Gericht etwas hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück. Diese hatte eine Geldstrafe von 110 Tagessätzen, damit wäre Bystron vorbestraft gewesen. Mit 90 Tagessätzen blieb das Gericht genau unter der Schwelle, die dafür erreicht werden müsste.

AfD-Politiker hatte sich gegen Strafbefehl gewehrt

Zu dem Prozess war es gekommen, weil Bystron Einspruch gegen einen vom Amtsgericht München in dem Fall erlassenen Strafbefehl eingelegt hatte. Bystron hatte das Verfahren im Vorfeld als "Diskreditierung" im zurückliegenden Europawahlkampf bezeichnet. Er sei verwundert, dass sich die Justiz für "solche parteipolitischen Spielchen instrumentalisieren lässt". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
02.10.2025
2 min.
Merkel nennt AfD "menschenverachtende Partei"
Merkel geht hart mit der AfD ins Gericht. (Archivbild)
Wegen ihrer Flüchtlingspolitik als Kanzlerin wird Angela Merkel immer wieder für den Aufstieg der AfD verantwortlich gemacht. Nun geht sie die Partei mit harschen Worten an.
26.09.2025
4 min.
Gericht: AfD muss ihre Geschäftsstelle 2026 räumen
Landgericht Berlin entscheidet über Räumungsklage gegen AfD
Nach der Bundestagswahl beschert eine Party der AfD Ärger mit ihrem Vermieter in Berlin. Ein Gericht stellt Vertragsverletzungen fest. Gleichwohl geht die Sache für die Partei gut aus.
16:24 Uhr
1 min.
Torhüter-Legende Maier mit Rat an Hoeneß: "Hör auf"
Sepp Maier (l) und Uli Hoeneß können auf eine lange gemeinsame Vergangenheit zurückblicken.
Seit Jahrzehnten prägt Uli Hoeneß den FC Bayern München. Wenn es nach einem langjährigen Weggefährten geht, sollte er sich zurückziehen.
16:22 Uhr
5 min.
Polen: Auslieferung eines Nord-Stream-Verdächtigen abgelehnt
Ein von Deutschland per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger wird von Polen nicht ausgeliefert. (Archivbild)
2022 wurden die Gas-Pipelines in der Ostsee schwer beschädigt. Seit Ende September sitzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Polen in U-Haft. Zum Prozess in Deutschland kommt es vorerst nicht.
Alexander Welscher, dpa
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel