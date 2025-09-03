Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bayern unter sich: Dorothee Bär und Innenminister Alexander Dobrindt (beide CSU) plaudern vor Beginn der Kabinettssitzung.
Bayern unter sich: Dorothee Bär und Innenminister Alexander Dobrindt (beide CSU) plaudern vor Beginn der Kabinettssitzung. Bild: Michael Kappeler/dpa
Wegen Oktoberfest - Bär im Dirndl im Kabinett
Dirndl statt Business-Look: Forschungsministerin Dorothee Bär kommt in Tracht ins Kanzleramt. Was steckt dahinter?

Berlin.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat im Bundeskabinett besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die CSU-Politikerin durchbrach die übliche Kleiderordnung und kam im Dirndl ins Bundeskanzleramt. Der Grund war ein Mitarbeiterfest in ihrem Ministerium, das als Oktoberfest angelegt war, wie eine Sprecherin der Ministerin auf Nachfrage erklärte. Bär sei direkt von der Kabinettssitzung zur Eröffnung der Feier gegangen.

Die Politikerin aus Franken hat schon öfter mit ihren Outfits für Aufsehen gesorgt. 2015 erschien sie zu einer Bundestagssitzung im FC-Bayern-Trikot. Ein paar Jahre später machte ein Auftritt Bärs in einer knalligen Kreation der Designerin Marina Hoermanseder Schlagzeilen. Mit engem Rock und pinkfarbenem Top kam sie zur Verleihung des Deutschen Computerspielpreises. (dpa)

