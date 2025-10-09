Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) haben lange um das Bürgergeld gerungen.
Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) haben lange um das Bürgergeld gerungen. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Der Kanzler sieht das Bürgergeld nun als Geschichte an.
Der Kanzler sieht das Bürgergeld nun als Geschichte an. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die angekündigte Bürgergeld-Reform kommt.
Die angekündigte Bürgergeld-Reform kommt. Bild: Carsten Koall/dpa
Wer nicht zum Termin kommt, soll härter bestraft werden.
Wer nicht zum Termin kommt, soll härter bestraft werden. Bild: Martin Schutt/dpa
Enorme Einsparungen sind mit der Bürgergeldreform erst einmal nicht zu erzielen.
Enorme Einsparungen sind mit der Bürgergeldreform erst einmal nicht zu erzielen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) haben lange um das Bürgergeld gerungen.
Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) haben lange um das Bürgergeld gerungen. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Der Kanzler sieht das Bürgergeld nun als Geschichte an.
Der Kanzler sieht das Bürgergeld nun als Geschichte an. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die angekündigte Bürgergeld-Reform kommt.
Die angekündigte Bürgergeld-Reform kommt. Bild: Carsten Koall/dpa
Wer nicht zum Termin kommt, soll härter bestraft werden.
Wer nicht zum Termin kommt, soll härter bestraft werden. Bild: Martin Schutt/dpa
Enorme Einsparungen sind mit der Bürgergeldreform erst einmal nicht zu erzielen.
Enorme Einsparungen sind mit der Bürgergeldreform erst einmal nicht zu erzielen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Deutschland
Wie soll das Bürgergeld verschärft werden?
Von Basil Wegener. dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst vor knapp drei Jahren löste das Bürgergeld "Hartz IV" ab. Jetzt soll es schon bald Geschichte sein. Was ändert sich mit der geplanten neuen Grundsicherung?

Berlin.

Am Ende machten alle ein zufriedenes Gesicht. "Das Bürgergeld ist jetzt Geschichte", sagte CSU-Chef Markus Söder. Es werde der Vergangenheit angehören, kündigte Kanzler Friedrich Merz (CDU) an. Und Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas bedankte sich für die Einigung - nun komme schnell ihr Gesetzentwurf. Was sich ändern soll - und warum auch die oberste Sozialdemokratin die Verschärfungen verteidigt:

Ändert die Grundsicherung das Bürgergeld komplett?

Der bisherige Name soll entfallen. Doch als Grundprinzip soll bestehen bleiben, dass mit den Arbeitslosen ein Kooperationsplan erstellt wird. "Der wird nicht verändert", versicherte Bas. Darin werden Rechte und Pflichten festgelegt. "Wir wollen die unterstützen, die Hilfe brauchen." Eine höhere Kontaktdichte soll es bei Langzeitarbeitslosen geben. Alle Beziehenden von Leistungen sollen ein persönliches Angebot erhalten. Erst wenn gegen die Vereinbarungen mit dem Jobcenter verstoßen werde, sollten schärfere Regeln gelten. Betroffen sind rund 5,5 Millionen sogenannte Leistungsberechtigte.

Auf welche Verschärfung müssen sich Betroffene einstellen?

Wer einen Termin im Jobcenter ohne zwingenden Grund versäumt oder zum Beispiel einen vereinbarten Fortbildungskurs nicht besucht, bekommt dies nach den Plänen härter zu spüren. Dabei begrenzt ein Verfassungsurteil den Spielraum der Koalition: Demnach sind grundsätzlich nur Kürzungen von höchstens 30 Prozent zulässig, in Ausnahmefällen für Totalverweigerer können die Jobcenter strenger vorgehen. 

Was droht künftig bei Terminversäumnissen? 

Eine Abfolge von Sanktionen: Wenn man einen ersten Termin im Jobcenter versäumt, soll man sofort zu einem zweiten Termin eingeladen werden. Versäumt man auch diesen Termin, soll die 30-Prozent-Kürzung greifen. Beim dritten ungenutzten Termin sollen die Überweisungen komplett eingestellt werden. Kommt man auch im Monat darauf nicht, soll auch die Unterstützung zur Unterkunft gestrichen werden. Schwerwiegende Gründe wie Krankheit sollen aber mildernd berücksichtigt werden. 

Gibt es weitere Sanktionsmöglichkeiten?

Ja. Eine komplette Streichung der Leistungen droht, wenn Menschen im Bürgergeld eine Arbeitsaufnahme verweigern. Bei der ersten sogenannten Pflichtverletzung soll es 30-Prozent-Kürzungen geben. Bei Arbeitsverweigerern soll gar kein staatliches das Geld mehr auf dem Konto landen: Mietzahlungen sollen dann direkt an die Vermieter fließen.

Wo will die Koalition noch eine Gerechtigkeitslücke schließen?

Bas kündigte an: "Wir machen die Grundsicherung auch aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger gerechter. Leistungen soll nur bekommen, wer auf sie angewiesen ist." Dafür soll das Vermögen der Betroffenen früher herangezogen werden. Karenzzeiten sollen wegfallen, das Schonvermögen soll an die Lebensleistung geknüpft werden. Orientieren sollen sich die Behörden am Alter und den bisherigen Beitragszeiten. Auch bei "unverhältnismäßig hohen Kosten der Unterkunft" soll die Karenzzeit entfallen. 

Was ist mit Bürgergeld-Missbrauch mit Schrottimmobilien?

Schon vor Monaten hatte Bas "mafiösen Strukturen" den Kampf angesagt. Nun sollen Missbrauch und Betrug schwerpunktmäßig bekämpft werden. Besserer Datenaustausch zwischen den Behörden und Schritte gegen die Vermieter sind vorgesehen. In den vergangenen Wochen hatten Fälle im mehreren Ruhrgebietsstädten für Schlagzeilen gesorgt, in denen überwiegend osteuropäische EU-Bürgerinnen und -Bürger in baufälligen Häusern untergebracht wurden. Für die Menschen sollen nur kleine Jobs angemeldet gewesen sein, Bürgergeld bekamen sie missbräuchlich. Darüber hinaus wurden zuletzt zehntausende Fälle mutmaßlicher Schwarzarbeit plus Bürgergeld in einem Jahr gemeldet. 

Wie werden Vermittlung und Qualifizierung austariert?

Mit dem Bürgergeld war der zuvor geltende Vermittlungsvorrang abgeschafft worden: Die Betroffenen sollten nicht reihenweise in oft nur unbeständige Helferjobs vermittelt werden. Nun soll der Vorrang wieder gelten. Nur wenn eine Qualifizierung erfolgversprechender erscheint, hat dies künftig Vorrang - besonders bei Menschen unter 30.

Wie viel soll durch die neue Grundsicherung gespart werden?

Bas kündigte an, die erwarteten Einsparungen durch Sanktionen würden enttäuschend ausfallen. Grundsätzlich könne jeweils eine Milliarde Euro gespart werden, wenn 100.000 Menschen aus dem Bürgergeld herausfielen. Für große Summen seien neben mehr Arbeitsanreizen auch ein wirtschaftlicher Aufschwung nötig. 

Warum haben die SPD-Spitzen kein Problem mit Verschärfungen?

Die Arbeitsministerin und SPD-Chefin sieht in der neuen Austarierung von Rechten und Pflichten auch ein sozialdemokratisches Anliegen. Bereits im Vorfeld war bei den Sozialdemokraten argumentiert worden, dass die SPD zuletzt auch deshalb an Zuspruch bei den Wählerinnen und Wählern verloren habe, weil Beschäftigte den Staat gegenüber Leistungsbeziehenden als großzügig wahrnähmen, wenn diese das System ausnutzten. Deshalb betonte Bas: "Wir wollen nicht die Falschen treffen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:46 Uhr
1 min.
Bas: Bürgergeld-Verschärfung droht nicht kranken Menschen
Jobverweigerer werden künftig deutliche Sanktionen beim Bürgergeld erfahren. Bis hin zur vollständigen Streichung der Bezüge.
Seit Wochen diskutieren SPD und Union über die Reform des Bürgergeldes. Nun gibt es eine Einigung. Diese setzt auf mehr Härte gegen Arbeitsverweigerer und Terminschwänzer. Mit Ausnahmen.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
29.09.2025
6 min.
Die sozialen Baustellen – Kommt ein Jahr der Reformen?
Arbeitsministerin Bärbel Bas will "sehr bald" eine Bürgergeldreform vorlegen - und als SPD-Chefin mit weiteren Ideen zum Sozialstaat vorpreschen.
Das Bürgergeld soll verschärft werden, Arbeit soll sich immer lohnen und dann wäre da noch die ungewisse Zukunft der Rente. Die größten Baustellen des Sozialstaats – und was die Koalition vorhat.
Basil Wegener und Katharina Kausche, dpa
Mehr Artikel