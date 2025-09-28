Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seine Amtszeit endet im März 2027. Doch die Debatte über Steinmeiers Nachfolge hat bereits begonnen.
Seine Amtszeit endet im März 2027. Doch die Debatte über Steinmeiers Nachfolge hat bereits begonnen. Bild: Christoph Soeder/dpa
Seine Amtszeit endet im März 2027. Doch die Debatte über Steinmeiers Nachfolge hat bereits begonnen.
Seine Amtszeit endet im März 2027. Doch die Debatte über Steinmeiers Nachfolge hat bereits begonnen. Bild: Christoph Soeder/dpa
Deutschland
"Zeit für Farbwechsel": Union will Bundespräsidenten stellen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Jahr 2027 endet die Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier. Wer folgt auf ihn? In der CDU wird der Ruf nach einem Kandidaten aus den eigenen Reihen lauter. Oder einer Kandidatin.

Berlin.

Anderthalb Jahre vor Ablauf der Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordern einflussreiche CDU-Politiker öffentlich, das höchste Staatsamt 2027 aus Reihen der Union zu besetzen. "Nach zwei Amtszeiten von Frank-Walter Steinmeier ist es Zeit für einen Farbwechsel im Schloss Bellevue", sagte der niedersächsische CDU-Vorsitzende Sebastian Lechner dem "Tagesspiegel". "Dabei sollte die Union auch erstmals erfolgreich eine Frau für dieses Amt vorschlagen."

Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel verwies auf die Kräfteverhältnisse in der nächsten Bundesversammlung, in der die Union nach jetzigem Stand mit Abstand stärkste Fraktion wäre. Dies bringe auch die Verantwortung mit sich, "eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorzuschlagen, der die breite Mitte der Bundesversammlung repräsentiert". Diesen Anspruch habe die Union - "und eben auch die dafür notwendigen Charakterköpfe in unserer Volkspartei".

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte kürzlich dafür geworben, 2027 eine Frau in das höchste Staatsamt zu wählen. "Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir 2027 eine Frau zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur Bundespräsidentin wählen. Das wäre gut", sagte der CDU-Bundesvorsitzende auf eine entsprechende Bürgerfrage in Berlin. Die zweite und damit letzte Amtszeit von Steinmeier (SPD) endet im März 2027.

Hagel und Schnieder fordern mehr Profil 

Hagel machte deutlich, dass er auch auf einen anderen Stil hofft. "Ich wünsche mir in der Nachfolge von Herrn Steinmeier ein Staatsoberhaupt, das unser höchstes Staatsamt nicht nur verwaltet, sondern auch prägt – jemand, der in herausfordernden Zeiten Orientierung gibt, unser Land zusammenführt und echte Impulse setzt", sagte er, wollte aber nicht über denkbare Kandidaten spekulieren. 

Der rheinland-pfälzische CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder sagte dem "Tagesspiegel": "In der Union gibt es viele Persönlichkeiten, denen ich dieses Amt sehr gut zutraue." Für ihn sei klar: Das nächste Staatsoberhaupt müsse wieder deutlicher wahrgenommen werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
22.09.2025
4 min.
Steinmeier: Papst kann wichtiger Vermittler in Krisen sein
Bundespräsident Steinmeier trifft dem Papst bei Privataudienz.
Zum ersten Mal trifft der Bundespräsident den neuen Papst Leo XIV. Bei der Privataudienz geht es um internationale Krisenherde - und eine Einladung nach Berlin.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
16.09.2025
5 min.
Steinmeier und Merz lehnen Polens Reparationsforderungen ab
Bundespräsident Steinmeier lehnte im Gespräch mit seinem polnischen Kollegen Nawrocki Reparartionsforderungen erneut ab
Der polnische Präsident Nawrocki bringt beim Antrittsbesuch in Berlin erneut Reparationsforderungen vor. Die Antwort von Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz fällt negativ aus.
Ulrich Steinkohl, Michael Fischer und Doris Heimann, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel