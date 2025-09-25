Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |

  • EU-Kommission prüft SAP wegen möglicher Wettbewerbsverstöße

Der deutsche Konzern SAP ist vor allem für seine Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) bekannt. (Archivbild)
Der deutsche Konzern SAP ist vor allem für seine Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) bekannt. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa
Der deutsche Konzern SAP ist vor allem für seine Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) bekannt. (Archivbild)
Der deutsche Konzern SAP ist vor allem für seine Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) bekannt. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa
Brennpunkt
EU-Kommission prüft SAP wegen möglicher Wettbewerbsverstöße
Niklas Treppner, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ausbeutung und unlauterer Wettbewerb? EU-Wettbewerbsschützer eröffnen ein Verfahren gegen Deutschlands wertvollsten Konzern: SAP. Dem Softwareunternehmen könnten Strafen drohen.

Brüssel/Walldorf.

Ein deutsches Aushängeschild im Visier Brüssels: Die EU-Kommission ermittelt gegen den Softwarekonzern SAP wegen möglicher Wettbewerbsverstöße. Der Konzern steht im Verdacht, den Wettbewerb bei Wartungs- und Supportdienstleistungen verzerrt zu haben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. 

Konkret geht es demnach um die Frage, ob konkurrierende Unternehmen, die ebenfalls Wartungen für die Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) des deutschen Konzerns anbieten, wettbewerbswidrig benachteiligt werden. Auch Kunden könnten dadurch finanzielle Nachteile haben, vermutet die EU-Kommission. 

SAP weist Vorwürfe zurück 

Europas größter Softwarehersteller mit Sitz in Walldorf in Baden-Württemberg verteidigte sich. "SAP ist der Ansicht, dass die eigenen Richtlinien und Maßnahmen vollständig mit den Wettbewerbsregeln im Einklang stehen", teilte das Unternehmen mit. "Wir nehmen die Bedenken der Kommission jedoch ernst und arbeiten eng mit ihr zusammen, um eine Lösung zu finden. ​Materielle Auswirkungen auf unsere Finanzergebnisse werden nicht erwartet." ​

Der Konzern ist vor allem für seine Software ERP bekannt. Diese fungiert laut Unternehmensangaben "als zentrales Nervensystem eines Unternehmens", wobei Geschäftsprozesse wie Finanzen, Personal, Fertigung, Vertrieb oder Beschaffung abgebildet werden können. Um die Programme betriebsbereit zu halten, bietet SAP seinen Geschäftskunden Dienstleistungen wie etwa regelmäßige Updates und technische Unterstützung an. 

Was die EU-Kommission prüft

In einer vorläufigen Bewertung des Falls legt die Kommission dar, wieso sie bei diesen Dienstleistungen Wettbewerbsverstöße vermutet. Demnach verlange der deutsche Konzern von seinen Kunden, die Software nur von SAP warten zu lassen. Zudem müssten Kunden für alle Softwarelösungen von SAP dieselbe Art von Wartungs- und Supportleistungen zu denselben Preisbedingungen wählen. Dies könne sie daran hindern, Wartungs- und Supportleistungen verschiedener Anbieter zu unterschiedlichen Preis- und Supportniveaus zu kombinieren, obwohl dies für sie günstiger wäre. 

Die EU-Kommission leitet nach eigenen Angaben nun eine tiefgreifende Untersuchung gegen Deutschlands wertvollstes Unternehmen ein. (Archivbild)
Die EU-Kommission leitet nach eigenen Angaben nun eine tiefgreifende Untersuchung gegen Deutschlands wertvollstes Unternehmen ein. (Archivbild) Bild: Virginia Mayo/AP/dpa
Die EU-Kommission leitet nach eigenen Angaben nun eine tiefgreifende Untersuchung gegen Deutschlands wertvollstes Unternehmen ein. (Archivbild)
Die EU-Kommission leitet nach eigenen Angaben nun eine tiefgreifende Untersuchung gegen Deutschlands wertvollstes Unternehmen ein. (Archivbild) Bild: Virginia Mayo/AP/dpa

Auch wirft die EU-Kommission SAP vor, dass Kunden Wartungs- und Supportleistungen für ungenutzte Softwarelizenzen nicht kündigen können - sie also für ungewünschte Leistungen weiter zahlen müssten. Kunden, die nach einer Auszeit wieder Dienstleistungen von SAP abonnieren, müssten außerdem eine Wiederaufnahmegebühr und Nachzahlungen leisten, heißt es weiter. Die Brüsseler Behörde verdächtigt das Unternehmen daher, seine Kunden auszubeuten.

Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Teresa Ribera, sagte laut Mitteilung, man befürchte, dass SAP andere Anbieter auf dem europäischen Markt unlauter einschränke. Mit den Ermittlungen wolle die Kommission zudem sicherstellen, dass auf SAP-Software angewiesene Unternehmen die für ihr Geschäft optimalen Wartungs- und Supportleistungen frei wählen können. 

Dauer der Untersuchung unklar - SAP könnten Strafen drohen 

Die Kommission leite nun eine tiefgreifende Untersuchung ein, hieß es. Die Einleitung einer Untersuchung greife deren Ergebnis dabei nicht vor. Für den Abschluss dieser kartellrechtlichen Untersuchungen gibt es laut Brüsseler Behörde keine Frist. Wie lange sie dauert, hängt demnach von der Komplexität des Falls und nicht zuletzt der Mitarbeit des betroffenen Unternehmens ab. 

Um die Bedenken der Wettbewerbsschützer auszuräumen, könne SAP verpflichtende Zusagen für Anpassungen vorlegen. Dann könnten die Ermittlungen auch wieder eingestellt werden. Ansonsten drohen dem deutschen Unternehmen Geldstrafen, sollten die Wettbewerbsschützer ihren Anfangsverdacht nach einer Untersuchung bestätigt sehen. 

Software des Unternehmens kennen viele von der Arbeit 

SAP ist Deutschlands wertvollstes Unternehmen und lag in diesem Jahr zwischenzeitlich auch auf Platz eins in Europa. Im vergangenen Jahr machte der Softwareanbieter einen Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft von rund 34,2 Milliarden Euro.

Viele Menschen, die in deutschen Büros arbeiten, dürften in irgendeiner Form mit Produkten von SAP in Berührung kommen. Und sei es nur, um Urlaub zu beantragen oder Reisekosten abzurechnen. Zudem beschäftigt der Konzern weltweit nach eigenen Angaben über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
17.09.2025
5 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
Ansgar Haase, dpa
23.09.2025
3 min.
EU-Kommission verlangt Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug
Die EU-Kommission verlang von vier großen Online-Plattformen Auskünfte. (Symbolbild)
Gefälschte Banking-App oder ausgedachte Ferienwohnung: Apple, Google, Microsoft und Booking.com müssen offenlegen, wie sie Nutzer vor Betrug schützen. Folgen die nächsten Verfahren gegen Tech-Riesen?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
Mehr Artikel