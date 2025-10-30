Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |

  • Inflation lässt nach - aber weiter über zwei Prozent

Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild)
Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Viele Lebensmittel sind deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. (Symbolbild)
Viele Lebensmittel sind deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Bei den Energiepreisen gab es zuletzt etwas Entspannung im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild)
Bei den Energiepreisen gab es zuletzt etwas Entspannung im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild)
Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Viele Lebensmittel sind deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. (Symbolbild)
Viele Lebensmittel sind deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Bei den Energiepreisen gab es zuletzt etwas Entspannung im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild)
Bei den Energiepreisen gab es zuletzt etwas Entspannung im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Brennpunkt
Inflation lässt nach - aber weiter über zwei Prozent
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Leben in Deutschland verteuert sich nicht mehr ganz so stark. Doch die Inflation hält sich hartnäckig über zwei Prozent. Vor allem beim Lebensmittelkauf macht sich das im Geldbeutel bemerkbar.

Wiesbaden.

Nach zwei Monaten mit steigenden Inflationsraten hat die Teuerung in Deutschland wieder etwas nachgelassen. Mit 2,3 Prozent verharrt die Inflation im Oktober aber über der Zwei-Prozent-Marke, wie eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes ergab. Im September hatte die Rate bei 2,4 Prozent gelegen. Von September auf Oktober des laufenden Jahres stiegen die Verbraucherpreise nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker um 0,3 Prozent.

Je höher die Inflationsrate, desto geringer die Kaufkraft der Menschen: Sie können sich für einen Euro dann weniger leisten. 2,0 Prozent ist die mittelfristige Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) für den gesamten Euroraum. Bei einer solchen Teuerungsrate sieht die Notenbank ihre wichtigste Aufgabe erfüllt, für stabile Preise und damit einen stabilen Euro zu sorgen. 

Dauerhaft niedrige Preise gelten ebenso wie zu stark steigende Preise als Risiko für die Konjunktur: Unternehmen und Verbraucher könnten bei stark sinkenden Preisen Investitionen aufschieben in der Erwartung, dass es noch billiger wird. Die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Nahrungsmittel und Energie verharrte im Oktober in Deutschland bei 2,8 Prozent.

Preise für Dienstleistungen steigen überdurchschnittlich

Überdurchschnittlich teure Dienstleistungen und steigende Lebensmittelpreise trieben in den vergangenen Monaten die Inflationsrate in Europas größter Volkswirtschaft nach oben. Im Oktober mussten die Menschen hierzulande für Dienstleistungen 3,5 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Die Lebensmittelpreise lagen um 1,3 Prozent über dem Niveau von Oktober 2024. 

Viele Lebensmittel sind deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. (Symbolbild)
Viele Lebensmittel sind deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Viele Lebensmittel sind deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. (Symbolbild)
Viele Lebensmittel sind deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Im September hatten sich Dienstleistungen wie Versicherungen, Autoreparaturen sowie Bustickets im Schnitt um 3,4 Prozent verteuert. Die Nahrungsmittelpreise waren im September 2,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Tanken und Heizen: Entspannung bei Energiepreisen

Etwas Entspannung gibt es bei den Energiepreisen: Kraftstoffe, Strom und Gas waren dem Bundesamt zufolge im Oktober insgesamt 0,9 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Im September hatten die Energiepreise um 0,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen.

Zwar ist die große Teuerungswelle mit Höchstwerten von fast neun Prozent Inflation ausgelaufen, die Deutschland nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erfasst hatte. Doch viele Preise sind deutlich höher als vor ein paar Jahren: EZB-Ökonomen haben jüngst errechnet, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 um mehr als ein Drittel (37 Prozent) gestiegen sind.

Bei den Energiepreisen gab es zuletzt etwas Entspannung im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild)
Bei den Energiepreisen gab es zuletzt etwas Entspannung im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Bei den Energiepreisen gab es zuletzt etwas Entspannung im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild)
Bei den Energiepreisen gab es zuletzt etwas Entspannung im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa

Moderate Teuerungsrate im Gesamtjahr erwartet

Nach Einschätzung von Volkswirten müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland vorerst mit Teuerungsraten oberhalb der Zwei-Prozent-Marke abfinden. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten führende Wirtschaftsforschungsinstitute dennoch eine relativ moderate Inflationsrate von 2,1 Prozent - auf ähnlichem Niveau wie 2024 mit 2,2 Prozent. Die Deutsche Bank Research kommt aktuell auf eine Jahresteuerungsquote von 2,2 Prozent für 2025. 

ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski rechnet zumindest kurzfristig mit niedrigeren Inflationsraten. Zu den Faktoren gehören für ihn der starke Euro und die weiterhin günstigen Vergleichswerte für Energie. Auch sollten die steigende Arbeitslosigkeit und der Einsatz Künstlicher Intelligenz das Lohnwachstum dämpfen. Langfristig dürften aber die Kosten für umstrukturierte Lieferketten, neue Arbeitskräfte und alternative Energien die Teuerung in Deutschland antreiben. 

In den Jahren 2022 (6,9 Prozent) und 2023 (5,9 Prozent) war die Inflation nach oben geschnellt, weil sich Energie und Lebensmittel wegen des Ukraine-Krieges rasant verteuerten.

Das Statistische Bundesamt berechnet jeden Monat, wie sich Preise zum Vormonat und Vorjahresmonat entwickelt haben. Dazu notieren die Statistiker in Geschäften, was Obst und Gemüse, Schuhe oder Möbel kosten. Wie hoch ist die Wohnungsmiete, was kostet der Sprit an der Tankstelle? Tausende Einzelpreise von Waren und Dienstleistungen werden repräsentativ nach dem stets gleichen Schema erfasst. Ein Teil wird auch im Internet erhoben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
14.10.2025
3 min.
Höchststand im September: Inflation steigt auf 2,4 Prozent
Je höher die Inflationsrate, umso weniger können sich die Menschen für einen Euro leisten. (Archivbild)
Viele Lebensmittel kosten mehr als vor einem Jahr, auch für Dienstleistungen müssen Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Was billiger wurde und was teils deutlich teurer.
11:05 Uhr
2 min.
Niedrigere Energiepreise bremsen Inflation
Verbraucher in Sachsen profitieren von gesunkenen Energiepreisen profitiert (Symbolbild)
Kleider, Möbel und Restaurantbesuche kosten mehr, aber die Heizkosten sinken. Was heißt das für die Inflation – und für Ihr Portemonnaie?
Mehr Artikel