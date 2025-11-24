Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |

  • Kurzes Wintergastspiel im Norden mit Verkehrsproblemen

Einsatz für den Winterdienst auf Hamburgs Straßen.
Einsatz für den Winterdienst auf Hamburgs Straßen. Bild: Christian Charisius/dpa
Der Winter gibt ein kurzes Gastspiel in Hamburg.
Der Winter gibt ein kurzes Gastspiel in Hamburg. Bild: Bodo Marks/dpa
Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg.
Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg. Bild: Bodo Marks/dpa
Einsatz für den Winterdienst auf Hamburgs Straßen.
Einsatz für den Winterdienst auf Hamburgs Straßen. Bild: Christian Charisius/dpa
Der Winter gibt ein kurzes Gastspiel in Hamburg.
Der Winter gibt ein kurzes Gastspiel in Hamburg. Bild: Bodo Marks/dpa
Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg.
Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg. Bild: Bodo Marks/dpa
Brennpunkt
Kurzes Wintergastspiel im Norden mit Verkehrsproblemen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Vorgeschmack des Winters zeigt sich im Norden. Schneeglätte macht den Menschen im Verkehr vorübergehend zu schaffen. Welche Probleme es in Hamburg und Schleswig-Holstein gab.

Hamburg/Kiel.

Einige Stunden Schneefall am Abend und in der Nacht haben für einen Hauch von Winter und für Probleme im Verkehr gesorgt. Die Hamburger S-Bahn fuhr am Morgen in niedriger Taktung, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mitteilte. Betroffen waren die Linien S1, S2 und S5. Bei der Hochbahn gibt es keine witterungsbedingten Verspätungen, wie ein Sprecher mitteilte.

Etliche Unfälle in Schleswig-Holstein

Größere Probleme gab es aber in Schleswig-Holstein auf der A7 zwischen Großenaspe und Henstedt-Ulzburg (beides Kreis Segeberg). Mehrere Lastwagen und Autos kamen ins Rutschen und landeten zum Teil in der Leitplanke. Mehrfach sperrte die Polizei in den Nachtstunden einen oder mehrere Fahrstreifen.

Am frühen Morgen geriet zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen ein Lastwagen ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Ein Auto konnte rechtzeitig anhalten, ein nachfolgender Lastwagen rammte jedoch die stehenden Fahrzeuge. Ein weiteres Auto prallte gegen die Mittelschutzwand.

Verletzte aus Wrack geschnitten

Feuerwehrleute schnitten die 47 Jahre alte Fahrerin des ersten Autos aus dem Wrack. Anschließend kam die Frau mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Lastwagenfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Strecke komplett.

Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg.
Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg. Bild: Bodo Marks/dpa
Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg.
Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg. Bild: Bodo Marks/dpa

Die Polizei Lübeck berichtete von 17 Glätteunfällen bis 9.00 Uhr am Morgen in der Hansestadt und im Kreis Ostholstein - jeweils drei davon auf den Autobahnen A1 und A20. Es gab mehrere Leichtverletzte, von denen zwei in Krankenhäuser kamen.

Es wird wieder milder - und nass

Bereits am Morgen begann der Schnee wieder zu schmelzen. Im Laufe des Montags soll es dem Deutschen Wetterdienst zufolge im Norden bei Temperaturen von vier bis sieben Grad Regenschauer geben. In den Nächten zu Dienstag und Mittwoch kann es lokal wieder zu Frost kommen, die Tagestemperaturen sollen aber durchweg im positiven Bereich bleiben. Für den Rest der Woche gilt: Milder und nasser. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
06:36 Uhr
2 min.
Wintereinbruch sorgt in Niedersachsen für zahlreiche Unfälle
Wie hier auf der A31 im Emsland gab es im Nordwesten oft schwierige Bedingungen auf den Straßen.
Ein Lkw blockiert die A1, 42 Glätteunfälle im Nordwesten, ein Schwerverletzter im Emsland – wie der plötzliche Winter Niedersachsen lahmlegt.
11:14 Uhr
4 min.
Wintereinbruch mit fatalen Folgen – Unfälle und Tote
Bei einem Unfall in Bayern sterben mindestens drei Menschen.
Der erste größere Wintereinbruch bringt Schnee, Glätte und zahlreiche Unfälle. Mehrere Menschen sterben, viele werden verletzt – auch Bahn und Flughafen sind betroffen.
Mona Wenisch, dpa
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
Mehr Artikel