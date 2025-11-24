Kurzes Wintergastspiel im Norden mit Verkehrsproblemen

Ein Vorgeschmack des Winters zeigt sich im Norden. Schneeglätte macht den Menschen im Verkehr vorübergehend zu schaffen. Welche Probleme es in Hamburg und Schleswig-Holstein gab.

Hamburg/Kiel. Einige Stunden Schneefall am Abend und in der Nacht haben für einen Hauch von Winter und für Probleme im Verkehr gesorgt. Die Hamburger S-Bahn fuhr am Morgen in niedriger Taktung, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mitteilte. Betroffen waren die Linien S1, S2 und S5. Bei der Hochbahn gibt es keine witterungsbedingten Verspätungen, wie ein Sprecher mitteilte.

Etliche Unfälle in Schleswig-Holstein

Größere Probleme gab es aber in Schleswig-Holstein auf der A7 zwischen Großenaspe und Henstedt-Ulzburg (beides Kreis Segeberg). Mehrere Lastwagen und Autos kamen ins Rutschen und landeten zum Teil in der Leitplanke. Mehrfach sperrte die Polizei in den Nachtstunden einen oder mehrere Fahrstreifen.

Am frühen Morgen geriet zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen ein Lastwagen ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Ein Auto konnte rechtzeitig anhalten, ein nachfolgender Lastwagen rammte jedoch die stehenden Fahrzeuge. Ein weiteres Auto prallte gegen die Mittelschutzwand.

Verletzte aus Wrack geschnitten

Feuerwehrleute schnitten die 47 Jahre alte Fahrerin des ersten Autos aus dem Wrack. Anschließend kam die Frau mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Lastwagenfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Strecke komplett.

Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg. Bild: Bodo Marks/dpa Kurzfristig wird es rutschig auf den Straßen in Hamburg. Bild: Bodo Marks/dpa

Die Polizei Lübeck berichtete von 17 Glätteunfällen bis 9.00 Uhr am Morgen in der Hansestadt und im Kreis Ostholstein - jeweils drei davon auf den Autobahnen A1 und A20. Es gab mehrere Leichtverletzte, von denen zwei in Krankenhäuser kamen.

Es wird wieder milder - und nass

Bereits am Morgen begann der Schnee wieder zu schmelzen. Im Laufe des Montags soll es dem Deutschen Wetterdienst zufolge im Norden bei Temperaturen von vier bis sieben Grad Regenschauer geben. In den Nächten zu Dienstag und Mittwoch kann es lokal wieder zu Frost kommen, die Tagestemperaturen sollen aber durchweg im positiven Bereich bleiben. Für den Rest der Woche gilt: Milder und nasser. (dpa)