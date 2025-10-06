Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |

  • Medizin-Nobelpreis für Immunforscher aus Japan und den USA

Die Medizin-Nobelpreisträger stehen fest.
Die Medizin-Nobelpreisträger stehen fest. Bild: Claudio Bresciani/TT News Agency/AP/dpa
Wer die Medaille für den Medizin-Nobelpreis bekommt, wird stets als erstes im Nobelpreisreigen verkündet. (Archivbild)
Wer die Medaille für den Medizin-Nobelpreis bekommt, wird stets als erstes im Nobelpreisreigen verkündet. (Archivbild) Bild: Angela Weiss/Pool AP/dpa
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie erfährt, dass sie den Nobelpreis für Medizin erhalten wird.
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie erfährt, dass sie den Nobelpreis für Medizin erhalten wird. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Mary E. Brunkow kurz nachdem sie erfahren hat, dass sie den Medizin-Nobelpreis 2025 erhalten wird.
Mary E. Brunkow kurz nachdem sie erfahren hat, dass sie den Medizin-Nobelpreis 2025 erhalten wird. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Der 74 Jahre alte Japaner Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität von Osaka.
Der 74 Jahre alte Japaner Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität von Osaka. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie von der Verleihung des Nobelpreises für Medizin 2025 erfährt.
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie von der Verleihung des Nobelpreises für Medizin 2025 erfährt. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Mary E. Brunkow mit ihrem Ehemann Ross Colquhoun nachdem sie von der Ehrung erfahren hat.
Mary E. Brunkow mit ihrem Ehemann Ross Colquhoun nachdem sie von der Ehrung erfahren hat. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Ausgezeichnet werden Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet.
Ausgezeichnet werden Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa
Die Medizin-Nobelpreisträger stehen fest.
Die Medizin-Nobelpreisträger stehen fest. Bild: Claudio Bresciani/TT News Agency/AP/dpa
Wer die Medaille für den Medizin-Nobelpreis bekommt, wird stets als erstes im Nobelpreisreigen verkündet. (Archivbild)
Wer die Medaille für den Medizin-Nobelpreis bekommt, wird stets als erstes im Nobelpreisreigen verkündet. (Archivbild) Bild: Angela Weiss/Pool AP/dpa
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie erfährt, dass sie den Nobelpreis für Medizin erhalten wird.
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie erfährt, dass sie den Nobelpreis für Medizin erhalten wird. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Mary E. Brunkow kurz nachdem sie erfahren hat, dass sie den Medizin-Nobelpreis 2025 erhalten wird.
Mary E. Brunkow kurz nachdem sie erfahren hat, dass sie den Medizin-Nobelpreis 2025 erhalten wird. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Der 74 Jahre alte Japaner Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität von Osaka.
Der 74 Jahre alte Japaner Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität von Osaka. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie von der Verleihung des Nobelpreises für Medizin 2025 erfährt.
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie von der Verleihung des Nobelpreises für Medizin 2025 erfährt. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Mary E. Brunkow mit ihrem Ehemann Ross Colquhoun nachdem sie von der Ehrung erfahren hat.
Mary E. Brunkow mit ihrem Ehemann Ross Colquhoun nachdem sie von der Ehrung erfahren hat. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Ausgezeichnet werden Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet.
Ausgezeichnet werden Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa
Brennpunkt
Medizin-Nobelpreis für Immunforscher aus Japan und den USA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihre Entdeckung erklärt, wie der Körper Autoimmunerkrankungen und Allergien verhindert. Die Preisträger schufen die Basis für mögliche Therapien gegen Arthritis, Multiple Sklerose oder Typ-1-Diabetes.

Stockholm.

Ihre Erkenntnisse lieferten dem Nobelkomitee zufolge die Basis für die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden etwa gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten: Die Immunforscher Shimon Sakaguchi (Japan), Mary Brunkow und Fred Ramsdell (beide USA) erhalten in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Die bedeutendste Auszeichnung für Mediziner ist mit 11 Millionen schwedischen Kronen (rund eine Million Euro) dotiert. 

Ausgezeichnet werden die Forschenden für Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz. Sie verhindert, dass das Immunsystem eigene Körperzellen angreift und sich eine Autoimmunerkrankung oder Allergien entwickeln. "Wir verstehen jetzt besser, wie das Immunsystem funktioniert und warum nicht jeder von uns eine schwere Autoimmunerkrankung entwickelt", erklärte Olle Kämpe, Vorsitzender des Nobelkomitees. 

Der 74 Jahre alte Japaner Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität von Osaka.
Der 74 Jahre alte Japaner Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität von Osaka. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa
Der 74 Jahre alte Japaner Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität von Osaka.
Der 74 Jahre alte Japaner Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität von Osaka. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa

Sakaguchi "überrascht" - Kollegen nicht zu erreichen

An der Universität Osaka trat nach der Bekanntgabe ein gefasst wirkender Sakaguchi vor die Presse. Er habe sich zwar vorstellen können, dass es eine Auszeichnung geben könne, sagte der Japaner. "Aber dennoch bin ich überrascht und geehrt, nun eine solche Ehre zu erhalten."

Der Sekretär der Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts, Thomas Perlmann, hatte zuvor schon von seinem Anruf bei Sakaguchi berichtet: "Er war von der Nachricht ganz gerührt." Brunkow und Ramsdell leben und arbeiten an der US-Westküste – zum Zeitpunkt der Preisbekanntgabe war es dort noch vor 3.00 Uhr morgens und sie verpassten die ersten Anrufe. 

Mary E. Brunkow wird emotional, als sie von der Verleihung des Nobelpreises für Medizin 2025 erfährt.
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie von der Verleihung des Nobelpreises für Medizin 2025 erfährt. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie von der Verleihung des Nobelpreises für Medizin 2025 erfährt.
Mary E. Brunkow wird emotional, als sie von der Verleihung des Nobelpreises für Medizin 2025 erfährt. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa

Bei Fehlfunktionen des Systems drohen Krankheiten 

Sakaguchi hatte Mitte der 1990er Jahre entscheidende Grundlagen geschaffen: Er identifizierte eine bislang unbekannte Gruppe von Immunzellen, die sogenannten regulatorischen T-Zellen, die die Reaktion des Immunsystems mitsteuern. Dank dieser Zellen bleibt das Immunsystem im Gleichgewicht. Es unterscheidet mit ihrer Hilfe, was der Körper toleriert und was nicht. 

Einige Jahre später entdeckten Brunkow und Ramsdell, dass eine bestimmte Mutation des Gens Foxp3 Mäuse anfällig für Autoimmunerkrankungen macht. Sakaguchi zeigte kurz danach, dass dieses Gen für die regulatorischen T-Zellen essenziell ist. Nützliche Bakterien im Darm würden ohne die Zellen nicht toleriert, ein heranwachsendes Kind im Mutterleib abgestoßen. Bei Fehlfunktionen des Systems drohen Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Rheuma. 

Therapieansätze zielen auf regulatorische T-Zellen 

Regulatorische T-Zellen gelten daher als Zielmoleküle für Therapien, sowohl bei Erkrankungen, bei denen das Immunsystem über die Stränge schlägt, als auch bei Erkrankungen, bei denen das Immunsystem nicht mit der gebotenen Konsequenz gegen Missstände vorgeht. Für die einen müssen die Zellen gestärkt werden - gegen Krebs hingegen versucht man, ihre Aktivität zu dämpfen.

Generell soll das Immunsystem dafür sorgen, den Körper vor Krankheitserregern und schädlichen Stoffen zu schützen. Dafür werden bestimmte Immunzellen zentral im Thymus geschult, erläuterte Carsten Watzl von der Technischen Universität Dortmund. "Das reicht aber noch nicht aus." So gebe es noch einen weiteren Mechanismus, der Autoimmunreaktionen verhindern soll.

"Große Leistung von Sakaguchi"

"Wie das funktionierte, war lange Zeit unklar", so Watzl. Nachdem sich Annahmen über sogenannte Suppressor-Zellen nicht bestätigt hatten, war diese Forschung verpönt. "Es ist die große Leistung von Sakaguchi, dass er drangeblieben ist und die regulatorischen T-Zellen entdeckt hat, trotz großer Skepsis in der Fachwelt."

Helfen könnten die Erkenntnisse künftig einmal bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen, Krebstherapien und in der Transplantationsmedizin. Nach Angaben von Perlmann laufen derzeit mehr als 200 klinische Studien oder seien geplant. Wie lange es noch bis zur Anwendung im klinischen Alltag dauern werde, lasse sich nur schwer vorhersagen. Watzl betonte: "Von einem Produkt sind wir noch weit entfernt." 

Mary E. Brunkow mit ihrem Ehemann Ross Colquhoun nachdem sie von der Ehrung erfahren hat.
Mary E. Brunkow mit ihrem Ehemann Ross Colquhoun nachdem sie von der Ehrung erfahren hat. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Mary E. Brunkow mit ihrem Ehemann Ross Colquhoun nachdem sie von der Ehrung erfahren hat.
Mary E. Brunkow mit ihrem Ehemann Ross Colquhoun nachdem sie von der Ehrung erfahren hat. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa

"Blauhelme des Immunsystems" 

Brunkow wurde 1961 geboren. Sie arbeitet am Institute for Systems Biology in der US-Westküstenmetropole Seattle. Der 64-jährige Ramsdell ist wissenschaftlicher Berater bei Sonoma Biotherapeutics in San Francisco. Der 74 Jahre alte Shimon Sakaguchi ist Professor an der Universität Osaka - japanischen Medien zufolge ebenso wie seine Frau Noriko, mit der er seit über 40 Jahren verheiratet ist.

Für die Entdeckung der "Blauhelme des Immunsystems" wurde Sakaguchi auch schon mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2020 geehrt - nicht nur für seine bahnbrechende Entdeckung, "sondern auch für seine Weitsicht und konsequente Beharrlichkeit". Sakaguchi habe seinen eigenen Experimenten mehr getraut als der bis dahin gängigen Lehrmeinung, hieß es vom Stiftungsrat. 

Sakaguchi: Einfach eins nach dem anderen tun

Auf die Frage nach seinem Lebensmotto sagte Sakaguchi kurz nach der Nobelpreisbekanntgabe: "Wenn ich mir aussuchen müsste, dann wäre es wohl: "eins nach dem anderen". Das gilt sowohl für die Experimente in der Forschung als auch für die Artikel, die ich schreiben muss – man bringt eben eines nach dem anderen zu Ende."

Ausgezeichnet werden Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet.
Ausgezeichnet werden Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa
Ausgezeichnet werden Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet.
Ausgezeichnet werden Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet. Bild: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa

Es folgen Physik und Chemie

Mit dem Medizin-Preis startete der Nobelpreis-Reigen. Am Dienstag und Mittwoch werden die Träger des Physik- und des Chemie-Preises benannt. Es folgen die für Literatur und für Frieden. Die Reihe der Bekanntgaben endet am kommenden Montag mit dem von der schwedischen Zentralbank gestifteten sogenannten Wirtschaftsnobelpreis. Die feierliche Übergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
3 min.
Tunneln gibt es nicht nur beim Fußball
Nobelpreise können eine komplizierte Angelegenheit sein. (Illustration)
Sie verstehen beim heutigen Physik-Nobelpreis nur Bahnhof? Kein Problem: Hier sind fünf Fakten, mit denen Sie trotzdem mitreden können.
07.10.2025
6 min.
Physik-Nobelpreis: Grundlage für neue Ära der Quantentechnik
Den Nobelpreis für Physik erhalten 2025 die Quantenphysiker John Clarke, Michel Devoret und John Martinis.
Im Jahr der Quantenforschung gibt es für drei Wissenschaftler dieser Disziplin besondere Ehren: den Nobelpreis für Physik. Ihre Experimente hoben die Quantenphysik auf eine neue Ebene.
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
Mehr Artikel