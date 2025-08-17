Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kanzler Merz wird den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu dessen Gespräch mit US-Präsident Trump begleiten. (Archivbild)
Kanzler Merz wird den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu dessen Gespräch mit US-Präsident Trump begleiten. (Archivbild)
Merz und von der Leyen reisen mit Selenskyj zu Trump nach Washington
Brüssel.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nehmen am Montag an dem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington teil. Die Reise diene dem Informationsaustausch mit Trump nach dessen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska, teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit. 

Auch andere europäische Staats- und Regierungschefs seien dabei, schrieb von der Leyen auf X, ohne Namen zu nennen. (dpa)

