Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 100.000 Menschen haben die neuen Freibäder in der Seine in Paris genutzt (Archivbild).
Rund 100.000 Menschen haben die neuen Freibäder in der Seine in Paris genutzt (Archivbild). Bild: Thomas Padilla/AP/dpa
Rund 100.000 Menschen haben die neuen Freibäder in der Seine in Paris genutzt (Archivbild).
Rund 100.000 Menschen haben die neuen Freibäder in der Seine in Paris genutzt (Archivbild). Bild: Thomas Padilla/AP/dpa
Panorama
100.000 Menschen sind in Paris in die Seine gesprungen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während des Sommers sind 100.000 Menschen in die neuen Freibäder in der Seine in Paris eingetaucht. Probleme mit der Wasserqualität gab es nicht. Wegen des Erfolgs bleiben die Bäder nun länger offen.

Paris.

Kritiker hatten vor Start des Schwimmens in der Seine in Paris vor Bakterien und Gesundheitsgefahren gewarnt, binnen zwei Monaten haben nun aber rund 100.000 Badegäste die neuen Freibäder im Fluss genutzt. Angesichts dieses außerordentlichen Erfolgs würden zwei der drei Bäder bis in den September hinein offen bleiben und nicht wie ursprünglich geplant Ende August schließen, kündigte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an.

Freibäder in der Seine gehen in die Verlängerung

Das Freibad unweit des Eiffelturms bleibt bis zum 7. September geöffnet und das in der Nähe der Nationalbibliothek bis zum 14. September mit einem allerletzten Badewochenende dort am 20. und 21. September, sagte die Bürgermeisterin. "Das sind großartige Neuigkeiten für alle, die dies zu ihrem Sommertreffpunkt gemacht haben, und eine letzte Gelegenheit für diejenigen, die noch keine Gelegenheit zum Baden hatten."

Wegen der regen Nachfrage bleiben zwei der Freibäder in der Seine bis in den September hinein geöffnet. (Archivbild)
Wegen der regen Nachfrage bleiben zwei der Freibäder in der Seine bis in den September hinein geöffnet. (Archivbild) Bild: Thomas Padilla/AP/dpa
Wegen der regen Nachfrage bleiben zwei der Freibäder in der Seine bis in den September hinein geöffnet. (Archivbild)
Wegen der regen Nachfrage bleiben zwei der Freibäder in der Seine bis in den September hinein geöffnet. (Archivbild) Bild: Thomas Padilla/AP/dpa

Offiziell verboten wurde das Schwimmen in der Seine 1923. Der langgehegte Wunsch, wieder in dem Fluss schwimmen zu können, wurde erst nach Investitionen von rund 1,4 Milliarden Euro Wirklichkeit, die in die Modernisierung von Kläranlagen und das Abwassersystem flossen. Die Qualität des Flusswassers wurde für den Betrieb der Freibäder engmaschig kontrolliert. Schwerwiegende Erkrankungen wurden von den Badegästen nicht gemeldet, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden mit.

Dass die Seine deutlich sauberer geworden ist, zeigt sich auch daran, dass die Zahl der dort vorkommenden Fischarten von drei auf wieder über 30 gestiegen ist. Auch drei vom Aussterben bedrohte Muschelarten wurden in dem Fluss entdeckt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
3 min.
Freibäder in der Seine in Paris sind Riesenerfolg
Die neuen Freibäder in der Seine kommen bei Einwohnern und Touristen gut an (Archivbild).
Seit langem wollten die Pariser wieder in der Seine schwimmen. Aber es gab Sorge um die Wasserqualität. Die drei im Juli eröffneten Freibäder kommen nun aber richtig gut an.
26.08.2025
2 min.
Chemnitz verlängert Freibadsaison
Die Freibadsaison in Chemnitz wird um eine Woche verlängert. (Archivbild)
In Chemnitz dürfen Schwimmerinnen und Schwimmer eine Woche länger draußen ihre Bahnen ziehen - und auch andernorts in Sachsen kann unter freiem Himmel noch bis in den September gebadet werden.
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel