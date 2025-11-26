Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dieser Blick wird künftig viel teurer. (Archivbild)
Dieser Blick wird künftig viel teurer. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Der Yosemite gehört zu den beliebten Nationalparks in den USA. (Archivbild)
Der Yosemite gehört zu den beliebten Nationalparks in den USA. (Archivbild) Bild: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP/dpa
Die Zusatzgebühr für Ausländer wird auch für den beliebten Yosemite-Nationalpark gelten. (Archivbild)
Die Zusatzgebühr für Ausländer wird auch für den beliebten Yosemite-Nationalpark gelten. (Archivbild) Bild: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP/dpa
100 Dollar extra für Ausländer: US-Nationalparks bald teurer
Die großen Nationalparks in den USA sind Touristenmagnete. Ab Januar müssen Ausländer für einen Besuch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das hat mit Präsident Trumps Motto "America first" zu tun.

Washington.

Der Grand Canyon, der Yellowstone oder der Yosemite Nationalpark - ausländische Touristen müssen im kommenden Jahr in den USA deutlich mehr für einen Besuch der großen Parks zahlen. Das gaben das Innenministerium und die Nationalparkverwaltung bekannt. Ab Januar fällt demnach bei einem Besuch der elf beliebtesten Nationalparks pro Person eine Extragebühr von 100 US-Dollar (aktuell 86 Euro) zusätzlich zum normalen Eintritt an. 

Jahrespass wohl für viele günstigere Alternative 

Wie eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte, gilt die Zusatzgebühr nicht für Kinder, sie greift erst ab 16 Jahren. Der normale Eintritt für einen Nationalpark beträgt demnach im Schnitt etwa 35 Dollar pro Auto. Alternativ dazu können ausländische Besucher auch einen Jahrespass für 250 Dollar erwerben. Der gelte für alle Passagiere im Auto, erklärte sie. Wer aber in einem Bus reise oder zu Fuß ankomme, müsse auf jeden Fall die 100 Dollar zahlen. 

Damit werde ein Dekret von US-Präsident Donald Trump vom vergangenen Juli umgesetzt, hieß es. Er hatte die Ankündigung damals mit seinem Slogan "America first" verbunden, wonach die Vereinigten Staaten und die Amerikaner immer an erster Stelle stehen sollten.

Für US-Staatsbürger und Menschen mit permanenter Aufenthaltsgenehmigung in den USA wird der Jahrespass für die Nationalparks ab Januar nur 80 US-Dollar kosten. Innenminister Doug Burgum erklärte, mit den neuen Regeln werde der günstige Zugang für US-Steuerzahler gesichert und internationale Besucher trügen damit auf faire Weise dazu bei, die Parks zu erhalten und für die nächsten Generationen zu verbessern. 

Diese Parks sind von der Zusatzgebühr betroffen

Betroffen sind demnach viele Nationalparks, die zu den beliebtesten bei Touristen zählen: Acadia National Park, Bryce Canyon National Park, Everglades National Park, Glacier National Park, Grand Canyon National Park, Grand Teton National Park, Rocky Mountain National Park, Sequoia & Kings Canyon National Parks, Yellowstone National Park, Yosemite National Parks und Zion National Park. (dpa)

