100 Jahre Rolltreppe: Traumfahrt für 30 Sekunden

Die Rolltreppe ist ein Symbol der Moderne. 1925 wurde in Köln die erste Fahrtreppe in Deutschland eröffnet, schnell gefolgt von Berlin und München. Die wohl kurioseste gibt es in Medellín.

Köln/Berlin. Vor 100 Jahren, am 11. Juli 1925, wurde im Kaufhaus Tietz in der Kölner Innenstadt die erste Rolltreppe Deutschlands eröffnet.

Eine damals erschienene Postkarte, die heute im Kölnischen Stadtmuseum aufbewahrt wird, zeigt die schmale, nach oben führende Rolltreppe samt drei Kunden. Das Warenhaus warb für die Neuheit mit dem Versprechen, die "Roll-Fußsteige" erspare den Kunden "Zeit und damit Geld".

Noch im selben Jahr wurden Rolltreppen auch in Warenhäusern in Berlin und München in Betrieb genommen. In Berlin stand anfangs noch ein Liftboy dabei, der den Kunden beim Bedarf assistierte.

Die "rollenden Treppen" galten in den 1920er Jahren als Ausdruck urbaner Lebenswelt und Verwirklichung des Menschheitsraums, sich ohne Anstrengung von einem Ort zum anderen fortbewegen zu können. Schweben statt ächzen.

Erfunden worden war die "umlaufende Plattform" Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Der Eisenbahn-Ingenieur Jesse W. Reno, der zwischenzeitlich auch in Berlin lebte, meldete das von ihm entwickelte Transportsystem 1892 in New York zum Patent an. Ein paar Jahre später wurde die erste Rolltreppe in dem Vergnügungspark Coney Island in New York eröffnet.

Von dort verbreiteten sie sich über die ganze Welt, weil sie als geeignetes Mittel zur Steuerung großer Menschenmengen betrachtet wurden. Heute gibt es nach Angaben des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) allein in Deutschland etwa 39.000 Rolltreppen, wobei der in Frankfurt am Main sitzende Verband die offizielle Bezeichnung "Fahrtreppen" verwendet.

Reinhard Mey fuhr als Kind stundenlang Rolltreppe

"Die Rolltreppe ist ein wunderbares Zeichen der Moderne", sagt Frank Steinbeck, Leiter des Bereichs Straßenverkehr im Deutschen Technikmuseum Berlin. "Sie ist zum einen eine Folge der Industrialisierung, des Städtewachstums und damit einhergehend des zunehmenden Verkehrs im 19. und 20. Jahrhundert. Zum anderen ist sie aber auch ein Zeichen der beginnenden Konsumgesellschaft."

Die beiden Haupteinsatzpunkte waren Bahnhöfe und Einkaufstempel, zunächst große Kaufhäuser, dann Shopping-Malls.

In der Bundesrepublik wurden Rolltreppen nach 1945 zum Symbol des Wirtschaftswunders. Damals war es noch ein richtiges Erlebnis, auf den Rillen-Stufen dahinzugleiten.

Der 1942 in Berlin geborene Reinhard Mey schildert in einem seiner Lieder herausragende Kindheitserlebnisse aus der Nachkriegszeit mit den Zeilen: "Zum Avus-Rennen mit mir geh'n, nach Tempelhof die Flieger seh'n, im Kaufhaus stundenlang Rolltreppe fahren."

Das auf- und absteigende Personenförderband war dabei immer schon mehr als ein technisches Hilfsmittel, so entwickelte es sich zu einer beliebten literarischen Metapher. "Rolltreppe abwärts" heißt ein 1970 erschienener Jugendroman von Hans-Georg Noack, den Generationen von Schülern im Deutschunterricht durchgenommen haben.

Die drei Etappen einer Rolltreppenfahrt

Kulturwissenschaftler teilen das Rolltreppe-Fahren in drei Stadien ein. Das erste Stadium ist das Betreten der Rolltreppe. Von festem Grund begibt man sich auf bewegliche Stufen und gibt die Kontrolle über die eigene Fortbewegung damit ab. Dieser Schritt ist nicht ganz ohne Risiko, wie man als Kind von den Eltern eingeschärft bekommt: Man darf möglichst nicht auf den Spalt zwischen zwei Stufen treten, denn sonst könnte man die Balance verlieren, wenn die vorderste Stufe im nächsten Moment aufsteigt.

Das zweite Stadium der Rolltreppenfahrt ist die "Transitphase". Man gleitet dahin und ist zur Passivität verdammt, was aber auch angenehm sein kann. 20 oder 30 Sekunden hat man Gelegenheit, die Gedanken schweifen zu lassen - ein Moment des Träumens im hektischen Alltag. Man dämmert vor sich hin, schaut meist noch nicht mal aufs Handy, weil die Fahrt dafür zu kurz ist.

Empfohlen wird, sich während der Fahrt am Handlauf festzuhalten, doch Eltern schärfen ihren Kindern häufig ein, gerade das nicht zu tun. Sie haben hygienische Bedenken.

Das dritte und letzte Stadium der Fahrt ist der Ausstieg. Die Stufen werden flacher, bis sie eingeebnet in einem schachtartigen Schlitz verschwinden. Der Benutzer muss sich nun wieder aus eigener Kraft fortbewegen, der Alltag hat ihn wieder.

Andrea Mihm sieht es in ihrer Dissertation "Die Rolltreppe" so: "Während die Fahrt an sich als Befriedung wahrgenommen wird, gestaltet sich die Wiedereingliederung in das Geschehen des jeweiligen Bezugssystems eher als Missvergnügen, ja kleines Ärgernis."

James Bond nutzte eine Rolltreppe als Rutschbahn

Auf breiteren Rolltreppen gilt die Regel: "Rechts stehen, links gehen". In Metropolen wie London ist es eine Todsünde, auf den Rolltreppen in der U-Bahn den Weg zu versperren. Man outet sich damit als unkundiger Tourist, für jeden Einheimischen wäre es der Gipfel der Peinlichkeit, mit einem leisen "Excuse me" zur Seite gescheucht zu werden.

In London wie auch in Moskau gibt es besonders lange Rolltreppen, weil viele U-Bahn-Stationen sehr tief liegen. "Deshalb laufen diese Rolltreppen auch schneller", sagt Frank Steinbeck vom Technikmuseum.

Kinder und Teenager sehen sich mitunter herausgefordert, das feste Regelwerk der Rolltreppe zu durchbrechen, indem sie zum Beispiel abwärtsfahrende Rolltreppen hinauflaufen und damit sozusagen bezwingen. In "Skyfall" nutzt Daniel Craig als James Bond die Verbindung zwischen zwei Rolltreppen in der Londoner "Tube" (U-Bahn) als Rutsche, um eine Verfolgungsjagd abzukürzen.

Eine ganz besondere Bedeutung haben Rolltreppen im kolumbianischen Medellín: Jahrzehntelang beherrschte Drogenkriminalität die Stadt, insbesondere die an steilen Berghängen gelegenen Armenviertel.

Eines davon, die Comuna 13, bekam 2011 mehrere insgesamt fast 400 Meter lange Rolltreppen, die das Viertel besser zugänglich machten und dabei halfen, die Kriminalität in den Griff zu bekommen. Jeder Weg von unten bis ganz nach oben entspricht dem Aufstieg ins 28. Stockwerk eines Gebäudes. "Eine tolle Sache", findet Frank Steinbeck. (dpa)