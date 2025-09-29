20 Menschen bei Busunfall in Hamburg verletzt - auch Kinder

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Insgesamt werden 20 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

Hamburg.

Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg 20 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Insgesamt wurden 16 Menschen leicht verletzt und vier Erwachsene schwer, teilte die Feuerwehr mit.

Neun Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, darunter vier Kinder, die jedoch nur leicht verletzt wurden, und eine schwangere Frau, die schwer verletzt wurde. Die übrigen Verletzten wurden vor Ort von Rettungskräften betreut. 

In dem Bus war auch eine Grundschulklasse auf einem Schulausflug. Die Schüler waren auf dem Weg zum Forschungszentrum Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY). Die Kinder wurden von einem Großraumrettungswagen zusammen mit der Polizei zur Schule gefahren und in die Obhut der Eltern übergeben, teilte die Feuerwehr mit. 

Die Schulleitung informierte die betroffenen Eltern: "Alle Kinder sind so weit wohlauf und befinden sich in schulischer oder häuslicher Betreuung", hieß es. 

Vorderscheibe des auffahrenden Busses zerstört

Etwa 40 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten waren bei dem Unfall im Einsatz. "Die armen Kinder, die waren sehr schockiert. Ich habe ein bisschen geholfen", sagte eine Ladeninhaberin, die den Unfall gesehen hatte, einer dpa-Reporterin.

Der Unfall passierte auf der Osdorfer Landstraße. Der auffahrende Bus ist im Frontbereich schwer beschädigt, die Vorderscheibe komplett gesplittert, während der Bus davor am Heck demoliert ist. Das deutet darauf hin, dass der hintere Bus dem vorderen aufgefahren ist. Die Osdorfer Landstraße wurde für den Verkehr wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. (dpa)

