Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Verdächtige sitzt in Rumänien in Auslieferungshaft. (Archivbild)
Der Verdächtige sitzt in Rumänien in Auslieferungshaft. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Tatverdächtige soll bald nach Deutschland ausgeliefert werden. (Archivbild)
Der Tatverdächtige soll bald nach Deutschland ausgeliefert werden. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Verdächtige sitzt in Rumänien in Auslieferungshaft. (Archivbild)
Der Verdächtige sitzt in Rumänien in Auslieferungshaft. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Tatverdächtige soll bald nach Deutschland ausgeliefert werden. (Archivbild)
Der Tatverdächtige soll bald nach Deutschland ausgeliefert werden. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Panorama
31-Jähriger soll im Missbrauchsfall bald ausgeliefert werden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einem Mann wird vorgeworfen, eine Sechsjährige aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und missbraucht zu haben. Er sitzt in Auslieferungshaft. Wann kommt er nach Deutschland zurück?

Offenburg/Oradea.

Der 31-Jährige, der ein kleines Mädchen aus dem südbadischen Freizeitbad Rulantica missbraucht haben soll, wird bald an Deutschland ausgeliefert. Der Verdächtige müsse innerhalb von zehn Tagen übergeben werden, diese Frist laufe bereits seit der Gerichtsentscheidung vom Samstag, wie das Appellationsgericht im nordwestrumänischen Oradea auf Anfrage mitteilte. Ein konkreter Termin blieb zunächst offen. 

Der 31-jährige Rumäne war am Freitagabend von Einsatzkräften seines Heimatlandes festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, das sechs Jahre alte Kind am Samstag vergangener Woche aus dem Bad am Europa-Park in Rust heraus in einen Wald gelockt und sexuell missbraucht zu haben. Das hilflose Mädchen war fünf Kilometer entfernt vom Schwimmbad gefunden worden.

In dem Fall wird weiter ermittelt. Ob der Mann zu den Vorwürfen bisher etwas sagte, blieb unklar. 

Der 31-jährige Verdächtige soll am Samstagmittag in das Erlebnisbad gekommen sein. (Archivbild)
Der 31-jährige Verdächtige soll am Samstagmittag in das Erlebnisbad gekommen sein. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Der 31-jährige Verdächtige soll am Samstagmittag in das Erlebnisbad gekommen sein. (Archivbild)
Der 31-jährige Verdächtige soll am Samstagmittag in das Erlebnisbad gekommen sein. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Verdächtiger sitzt in Auslieferungshaft 

Wie die deutsche Polizei berichtete, wurde der Mann am Wochenende in seinem Heimatland einem Richter vorgeführt, der die Auslieferungshaft anordnete. Zur Auslieferung laufe ein Verfahren zwischen deutschen und rumänischen Justizbehörden. Auch die deutsche Seite äußerte sich nicht im Detail, wann der Mann nach Deutschland kommen könnte. Die Übergabe solle "zeitnah" erfolgen, heiß es lediglich.

Der 31-jährige Rumäne wurde rumänischen Angaben zufolge im Dorf Tileagd im Nordwesten des Landes aufgrund eines internationalen Haftbefehls gefasst. Details des Zugriffs sind auch weiter nicht bekannt.

Er soll am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr in das Freizeitbad gekommen sein, das insbesondere in den Sommermonaten zahlreiche Besucher anlockt. Drei Tage später, am Dienstag, kamen deutsche Ermittler dank eines Zeugens auf die Spur des Verdächtigen. Sie durchsuchten die Wohnung des verdächtigen Mannes. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an Ort und Stelle.

Mann wurde am Samstagabend in Rust gesehen

Der Verdächtige habe sich am Samstagabend in Rust im Ortenaukreis aufgehalten, so die Ermittler. Es werden weiter Zeugen gesucht, die den Mann mit dem Mädchen in dem kleinen Ort gesehen haben.

Nach einem Bericht der "Lahrer Zeitung" wohnte der Verdächtige zuletzt in Lahr, rund 20 Kilometer vom Bad des Europa-Parks in Rust entfernt. Dazu machte die Polizei Offenburg bisher keine Angaben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
14.08.2025
4 min.
Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht
Das Erlebnisbad Rulantica gehört zum Europa-Park im südbadischen Rust.
Im Europa-Park-Bad Rulantica verschwindet ein Kind spurlos. Erst Stunden später wird es kilometerweit entfernt gefunden. Nun wird nach einem Mann gefahndet. Er soll das Kind sexuell missbraucht haben.
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
16.08.2025
3 min.
Verdächtiger nach Missbrauch von Kind in Rumänien gefasst
Der flüchtige Verdächtige sei durch Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert worden, hieß es von der Polizei. (Archivbild)
Tagelang suchen die Ermittler einen Mann, der ein kleines Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt haben soll. Sein Reisepass ist weg, die Ermittler vermuten ihn in Rumänien – und finden ihn.
Mehr Artikel