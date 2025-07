400 ICE-Passagiere aus Tunnel bei Wien gerettet

Die Bahnfahrt hatte gerade erst begonnen, als der ICE der Deutschen Bahn in einem Tunnel bei Wien liegenblieb. Die Passagiere mussten sich stundenlang in Geduld üben.

Wien.

Rund 400 Fahrgäste sind in der Nähe von Wien nach einer technischen Panne aus einem ICE gerettet worden. Der ICE 90 "Donauwalzer" nach Hamburg war in einem Eisenbahntunnel stehengeblieben, wie Klaus Baumgartner, Sprecher der österreichischen Bahnen ÖBB sagte. Das Problem sei der Zug, nicht der Tunnel gewesen, sagte er auf Anfrage der dpa. Der Stromabnehmer am Zug habe nicht funktioniert.