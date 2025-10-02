Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Simone Sommerland lebt in Wetter an der Ruhr und ist mit ihrem Kinderliederprojekt seit 15 Jahren erfolgreich. (Archivbild)
Simone Sommerland lebt in Wetter an der Ruhr und ist mit ihrem Kinderliederprojekt seit 15 Jahren erfolgreich. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Auf Tour: Simone Sommerland bringt die Kinderlieder auch auf die Bühne. (Archivbild)
Auf Tour: Simone Sommerland bringt die Kinderlieder auch auf die Bühne. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Simone Sommerland lebt in Wetter an der Ruhr und ist mit ihrem Kinderliederprojekt seit 15 Jahren erfolgreich. (Archivbild)
Simone Sommerland lebt in Wetter an der Ruhr und ist mit ihrem Kinderliederprojekt seit 15 Jahren erfolgreich. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Auf Tour: Simone Sommerland bringt die Kinderlieder auch auf die Bühne. (Archivbild)
Auf Tour: Simone Sommerland bringt die Kinderlieder auch auf die Bühne. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Panorama
555 Wochen in den Charts: Simone Sommerlands neue Bestmarke
Helene Fischer ist nicht mal nah dran, Abba haben Simone Sommerland und Karsten Glück längst überholt: Ihr Album "Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder" ist insgesamt 555 Wochen in den Charts.

Baden-Baden.

Diese Nummer eins steht nicht ganz oben an der Charts-Spitze und doch überragt sie alle Weltstars: Ein einziges Album der Kindermusiker Simone Sommerland und Karsten Glück steht mit einer gesamten Verweildauer von 555 Wochen in den deutschen Albumcharts - in Summe also zehn Jahre und rund acht Monate. Das ergibt sich aus der aktuellen Auswertung von GfK Entertainment.

"Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder", die Sommerland und Glück mit Kindern - den Kita-Fröschen - eingesungen haben, wurde 2010 veröffentlicht und das Album gelangte erstmals am 11. März 2011 in die Top 100. Aktuell steht es auf Position 79.

555 Wochen - "diese Zahl sieht sehr beeindruckend aus", teilte Simone Sommerland der Deutschen Presse-Agentur mit. "Doch das wirklich Schöne daran ist nicht die Statistik, sondern die Vorstellung, dass dahinter Millionen singender und tanzender Kinder und Familien stehen, an deren Alltag ich mit meiner Musik einen kleinen Anteil haben darf. Ein Bild, das mich tief berührt und das ich voller Dankbarkeit stets als Motivation in mir trage."

Vor Abba, Peter Fox, Ed Sheeran und Helene Fischer

Den Rekord für die längste Verweildauer halten Sommerland und Glück mit diesem Album schon eine Weile - inzwischen aber weit vor großen deutschen und Weltstars. Die Zweitplatzierten sind Abba: Ihr Album "Gold - Greatest Hits" (von 1992) hat es über die Zeit auf 464 Wochen in den deutschen Albumcharts geschafft. Auf Rang Drei steht Peter Fox: "Stadtaffe" (2008) fand bislang über 447 Wochen ausreichend Hörer für die Top 100.

Ed Sheeran folgt laut der GfK-Auswertung mit seinem Album "÷ (Divide)" mit 377 Wochen und auf Platz fünf kommt Helene Fischer mit "Best Of Helene Fischer", das 374 Wochen verzeichnet.

Der Erfolg mag verwundern, denn singen Sommerland und Glück doch in diesem Album vor allem allseits bekannte Kinderlied-Klassiker ein. Um nur ein paar zu nennen: "Häschen in der Grube", "Meine Hände sind verschwunden", natürlich auch "Aramsamsam" und "Brüderchen komm tanz mit mir".

Aber bekannt sind die beiden vielen Kindern und Eltern auch über ihre Youtube-Videos zu den Songs: Aufgenommen in einer Kita mit Tänzen zum Mitmachen, die die kindlichen Fans in ihren eigenen Kindergärten genauso erlebend dürften. Ein kleinkindgerechtes Erfolgsrezept - auf das inzwischen auch andere Musiker, etwa Sängerin Helene Fischer, gekommen sind. Zum Vergleich: Fischers Album "Die schönsten Kinderlieder" war bislang insgesamt 16 Wochen in den Top 100. 

Auf Tour: Simone Sommerland bringt die Kinderlieder auch auf die Bühne. (Archivbild)
Auf Tour: Simone Sommerland bringt die Kinderlieder auch auf die Bühne. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Auf Tour: Simone Sommerland bringt die Kinderlieder auch auf die Bühne. (Archivbild)
Auf Tour: Simone Sommerland bringt die Kinderlieder auch auf die Bühne. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa

Bester Platz: 31 im Jahr 2021

Die Top-Platzierung erzielte das Album "Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder" am 29. Januar 2021 mit Platz 31.

Und ein paar mal verließen Sommerland, Glück und die Kita-Frösche auch die Charts - zumindest mit dem Album. Laut GfK war dies etwa häufiger zur Weihnachtszeit der Fall, als allerdings dann ein anderes Album der Künstler, "Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder", durch die Kinderzimmer geschallt haben dürfte und entsprechend nach oben in den Charts wanderte. (dpa)

