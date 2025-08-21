Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Kokain wurde in einem Rucksack des Deutschen entdeckt. (Symbolbild)
Das Kokain wurde in einem Rucksack des Deutschen entdeckt. (Symbolbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Das Kokain wurde in einem Rucksack des Deutschen entdeckt. (Symbolbild)
Das Kokain wurde in einem Rucksack des Deutschen entdeckt. (Symbolbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Panorama
77-jähriger Deutscher mit vier Kilo Kokain in Perth erwischt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im australischen Perth steht ein Deutscher vor Gericht: In seinem Gepäck fanden Beamte Kokain im Millionenwert. Welche Strafe droht?

Perth.

Ein deutscher Rentner ist in Australien mit vier Kilogramm Kokain im Gepäck erwischt worden und muss sich nun wegen Drogenschmuggels vor Gericht verantworten. Der 77-Jährige sei am 8. August am Flughafen von Perth im Westen des Landes von Zollbeamten kontrolliert worden, nachdem er mit einem internationalen Flug in der Metropole gelandet war, teilten die australische Bundespolizei (AFP) und die Grenzschutzbehörde (ABF) mit. 

Der Deutsche hatte den Angaben zufolge einen kleinen Koffer und einen Rucksack dabei, in dem die Beamten zwei Mini-Aktentaschen entdeckten. In darin enthaltenen Einsätzen waren jeweils zwei Kilo einer weißen Substanz versteckt - Kokain, wie sich bei einer Untersuchung herausstellte. 

Lebenslange Haftstrafe droht

Polizeisprecher Peter Hatch zufolge hätte das Kokain für etwa 20.000 Einzeldosen gereicht und einen Straßenwert von rund 1,3 Millionen Australischen Dollar (umgerechnet etwa 720.000 Euro) gehabt. Der Verdächtige war bereits am 9. August erstmals vor Gericht erschienen, wie erst jetzt bekannt wurde. Dabei wurde er in Untersuchungshaft genommen. Dem Mann droht eine lebenslange Haftstrafe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
2 min.
Wagen von Carolina Wilga aus Australiens Wildnis geborgen
Der schwarze Mitsubishi-Van stand in dichtem Buschland mitten im Outback.
Die Rettung der deutschen Backpackerin von Carolina Wilga aus der australischen Wildnis hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Jetzt wurde auch ihr Auto geborgen - eine komplexe Mission.
12:09 Uhr
2 min.
Ex-Frau Hertel moderiert für Mross: "Wir denken an dich!"
Stefanie Hertel springt in Rust für den verhinderten Stefan Mross ein.
Durch die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. Zu Beginn gibt es einen ganz besonderen Gruß.
14.08.2025
2 min.
Französische Fahnder stoppen Lkw mit 1,3 Tonnen Kokain
In einem aus Spanien kommenden Lastzug haben französische Fahnder 1,3 Tonnen Kokain entdeckt. (Symbolbild)
Versteckt in Holzkisten hat die Polizei in einem Lastzug Kokain im Wert von 30 bis 40 Millionen Euro entdeckt. Aus Spanien wird immer mehr Kokain gen Norden geschmuggelt.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
Mehr Artikel